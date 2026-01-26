Pompa de alimentare cu apa menajera BP 4.900 Home
Hidroforul BP 4.900 Home cu rezervor de compensare a presiunii integrat, asigură alimenteare automată cu apa din surse alternative pentru întreaga casă.
Hidroforul BP 4,900 Home permite alimentarea fiabilă și complet automatizată a apei pentru uz casnic. Aceasta oferă presiune oriunde doriți să o folosiți, cum ar fi alimentarea unei mașini de spălat sau a unui grup sanitar. Cu o calitate Kärcher dovedită, BP 4.900 Home pune la dispoziție apă din surse alternative, cum ar fi fântâni sau rezervoare. Pompele Home se pornesc și se opresc automat în funcție de necesități. Echipamentul complet al pompei include o supapă de reținere, indicator de presiune integrat, rezervorul de compensare a presiunii de 24 de litri și protecția termică. Protecția termică integrată asigură un plus de siguranță în situații de urgență: Pompa se oprește automat de îndată ce se golește. De asemenea, pompa este extrem de rezistentă datorită componentelor fabricate din oțel inoxidabil. Iar cu picioarele de susținere care pot fi fixate pe sol cu ajutorul unor șuruburi, aceasta garantează o poziție stabilă în orice moment.
Caracteristici si beneficii
Robust si durabilKärcher ofera o garantie extinsa de 5 ani.
Protecție termică integratăFuncție de protecție pentru a preveni supraîncălzirea pompei.
Flanșă și ax din oțel inoxidabilMateriale robuste pentru o durată lungă de viață
Indicator de presiune integrat
- Control perfect și service.
Adaptoare optimizate
- Sistem etans, prin racordarea simpla a pompei, fara alte unelte.
Picior de sprijin prevăzut cu posibilitatea de înșurubare
- Perfect pentru instalare permanentă.
Orificiu de umplere separat
- Umplere ușoară înainte de utilizare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1150
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 4900
|Înălțimea de pompare (m)
|max. 50
|Presiune (bar)
|max. 5
|Presiune de lucru (bar)
|1,5 - 3,5
|Înălţimea maxima de aspirare (m)
|8
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Filet de racordare
|G1
|Cablu de racordare (m)
|1
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Negru
|Greutate fără accesorii (kg)
|13,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|18
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|506 x 269 x 540
Pachet de livrare
- Include două adaptoare G1 de conectare pentru pompe
Echipament
- Recipient egalizare presiune: 24 l
- Indicator de presiune integrat
- Comutator de pornire / oprire la stropire
- Siguranță termică
- Flanșă și ax din oțel inoxidabil
- Incl. supapă de reținere
- Orificiu de umplere separat
- Supapă de golire a apei
Domenii de intrebuintare
- Pentru alimentarea cu apă a toaletelor și a mașinilor de spălat.
Accesorii
