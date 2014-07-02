Pompa de adancime BP 4 Deep Well
Pompa submersibila de inalta presiune, BP 4 Deep Well - ideala pentru apa subterana din fantani (adanci). Cu carcasa din inox, suport montare + comutator pornire/oprire separat.
Pompa submersibila de inalta presiune BP 4 Deep Well este ideala pentru folosirea surselor alternative de apa. Este adecvata atat pentru udarea gradinii, cat si pentru alimentarea cu apa a casei - impreuna cu un regulator de presiune. Folosirea apei din fantana proprie pentru gospodarie si gradina, va genera economii considerabile de apa potabila. Carcasa din inox a pompei si racordurile cu filet sunt extrem de rezistente. Prefiltrul integrat si piciorul de fixare protejeaza corespunzator admisia de apa a pompei contra contaminarii in timpul si dupa instalare. Funia de 15 m furnizata poate fi montata pe pompa, permitand astfel coborarea in siguranta in put. Datorita comutatorului de pornire/oprire de la capatul cablului, pompa poate fi utilizata confortabil si in siguranta. Setul inclus pentru racordarea furtunului poate fi utilizat pentru conectarea furtunurilor de 3/4" si 1" la pompa, fara niciun fel de probleme. Include o supapa de siguranta integrata.
Caracteristici si beneficii
Carcasa pompa din inox si racorduri cu filetDurata de viata extinsa si rezistenta la lovituri
Include racord pompa si supapa de retinereRacord rapid al furtunurilor, de 3/4" si 1" la pompa.
Suport de montare ca ajutor de instalareProtectie de incredere contra murdariei, la coborarea si instalarea pompei.
Comutator pornire/oprire la capatul cablului
- Functionare convenabila si sigura a pompei.
Include funie prindere 15 metri
- Pentru fixarea sigura a pompei,
Prefiltru integrat
- Protejeaza pompa impotriva contaminarii si mareste durata de viata si fiabilitatea in functionare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|700
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 4600
|Înălțimea de pompare (m)
|43
|Presiune (bar)
|max. 4,3
|Adâncime de scufundare (m)
|max. 12
|Diametrul minim al țevii pentru puț (mm)
|150
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Filet de racordare
|G1
|Cablu de racordare (m)
|15
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|argintiu
|Greutate fără accesorii (kg)
|7,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|105 x 105 x 710
Pachet de livrare
- Piesa racord furtun de 1″, ¾″ cu clema de furtun
- Include cordon de fixare de 30 metri
Echipament
- Supapa de sens integrata
- Carcasa pompa din inox si racorduri cu filet
- Suport de montare ca ajutor de instalare
- Prefiltru integrat
- Optiune de utilizare a unui cordon de fixare
- Comutator de pornire/ oprire separat, la capatul cablului
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii din fântâni
Accesorii
