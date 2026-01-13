Pompa pentru casa si gradina BP 4 Home & Garden
Pompa de uz casnic și grădină BP 4 Home & Garden durabilă și puternică este soluția ideală pentru irigarea grădinii și alimentarea cu apă în casă, de ex. folosind apa de ploaie.
Pompa BP 4 Home & Garden este ideală pentru utilizarea surselor alternative de apă (de exemplu, apa de ploaie din cisterne). Funcția de pornire / oprire automată înseamnă că pompa poate fi pornită și oprită automat dacă este necesar. Protecție maximă, pompa este oprită automat datorită protecției de functionare la rece și afișajul care indica defecțiuni, este iluminat. Pompa puternică nu necesită întreținere și impresionează cu presiunea constantă pentru udarea optimă a grădinii. Un comutator de picior integrat, 2 ieșiri pentru funcționarea simultană a două dispozitive conectate și picioarele de fixare din cauciuc absorbante de zgomot sunt caracteristici suplimentare de confort. Prefiltrul standard și supapa de control integrată asigură funcționarea fiabilă. Materialele de înaltă calitate garantează o durată lungă de viață. O garanție extinsă de 5 ani este de asemenea disponibilă.
Caracteristici si beneficii
Ușor de utilizat în casă și grădinăAlimentare fiabila pentru casa si presiune constanta pentru udarea gradinii.
Sigur și rezistentCu prefiltru și supapă de sens pentru protecție împotriva funcționării în gol, în echiparea standard
Start/ stop automatPompa pornește și se oprește automat după necesități
Absorbție optimă
- Pompa de calitate, trage fără efort apa de la o adâncime de 8 m, de exemplu dintr-o cisternă
Afișaj pentru erori
- Este indicată o eroare, legată de absorbție sau presiune.
Două ieșiri pentru apă
- Multiple utilizări, cum ar fi udarea gazonului cu o instalație cu aspersoare și udarea simultană a grădinii cu un furtun.
Adaptor T flexibil
- Instalare flexibila - pentru alinierea optima a furtunurilor conectate.
Întrerupător confortabil de picior
- Ușor de pornit și oprit, fără să vă aplecați
Mâner ergonomic
- Usor de manevrat și transportat
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|950
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 3800
|Înălțimea de pompare (m)
|45
|Presiune (bar)
|max. 4,5
|Înălțimea de absorbție (m)
|8
|Temperatură (°C)
|max. 38
|Filet de racordare
|G1
|Cablu de racordare (m)
|1,85
|Tensiune (V)
|230 - 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|10,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|12,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|230 x 540 x 373
Pachet de livrare
- Adaptor racordare pentru pompe G1
Echipament
- Racord optimizat
- Întrerupător confortabil de picior
- Funcție start/ stop automată
- Include prefiltru și supapă de sens
- Protecție împotriva funcționării pe uscat
- Racord de umplere mare
- Mâner ergonomic
- Depozitarea cablului
- Afișaj pentru erori
- Două ieșiri pentru apă
- Picior de cauciuc rotativ pentru reducerea zgomotului
Domenii de intrebuintare
- Pentru udarea gradinilor din cisterne sau fantani, de exemplu, cu aspersoare.
- Pentru alimentarea cu apă a toaletelor și a mașinilor de spălat.
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.