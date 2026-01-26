Pompa de gradina BP 5.000 Garden
Pompa de grădină robustă și puternică BP 5.000 Garden este perfectă pentru irigarea ecologică și economică a grădinii folosind apă din surse alternative, cum ar fi cisternele sau tancurile.
Irigarea grădinii în mod inteligent: Datorită puterii mari de absorbție și a performanțelor ridicate de presiune, pompa BP 5.000 Garden de la Kärcher, compactă și robustă, face posibilă utilizarea confortabilă, ecologică și economică a apei din bazine, rezervoare etc. Pompa robustă are o greutate redusă și poate fi transportată confortabil datorită mânerului său ergonomic. Pompa de grădină nu necesită întreținere și poate fi conectată fără a fi nevoie de unelte. Întrerupătorul mare de picior vă permite să porniți și să opriți pompa în mod confortabil, într-un mod care nu vă afectează spatele. Materialele folosite la pompă sunt de înaltă calitate și garantează o durată lungă de viață. De asemenea, este posibilă o garanție extinsă de cinci ani. BP 5.000 Garden poate fi transformată într-o pompă cu funcție automată Start/Stop prin instalarea unui presostat electronic. Atunci poate fi folosită și ca sursă de apă de serviciu în gospodărie.
Caracteristici si beneficii
Robust si durabilKärcher ofera o garantie extinsa de 5 ani.
Întrerupător confortabil de piciorUșor de pornit și oprit, fără să vă aplecați
Absorbție optimăPompa de calitate, trage fără efort apa de la o adâncime de 8 m, de exemplu dintr-o cisternă
Orificiu de umplere separat
- Umplere ușoară înainte de utilizare.
Buson de golire
- Protecție optimă împotriva deteriorării din cauza înghețarii.
Adaptoare optimizate
- Sistem etans, prin racordarea simpla a pompei, fara alte unelte.
Mâner ergonomic
- Usor de manevrat și transportat
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|650
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 5000
|Înălțimea de pompare (m)
|max. 40
|Presiune (bar)
|max. 4
|Înălțimea de absorbție (m)
|8
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Filet de racordare
|G1
|Cablu de racordare (m)
|1,5
|Tensiune (V)
|230 - 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|6,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|372 x 186 x 231
Pachet de livrare
- Adaptor racordare pentru pompe G1
- Adaptor de conectare în două direcții pentru pompe G 1
Echipament
- Racord optimizat
- Întrerupător confortabil de picior
- Orificiu de umplere separat
- Supapă de golire a apei
- Mâner ergonomic
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru udarea gradinilor din cisterne sau fantani, de exemplu, cu aspersoare.
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.