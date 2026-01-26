Irigarea grădinii în mod inteligent: Datorită puterii mari de absorbție și a performanțelor ridicate de presiune, pompa BP 5.000 Garden de la Kärcher, compactă și robustă, face posibilă utilizarea confortabilă, ecologică și economică a apei din bazine, rezervoare etc. Pompa robustă are o greutate redusă și poate fi transportată confortabil datorită mânerului său ergonomic. Pompa de grădină nu necesită întreținere și poate fi conectată fără a fi nevoie de unelte. Întrerupătorul mare de picior vă permite să porniți și să opriți pompa în mod confortabil, într-un mod care nu vă afectează spatele. Materialele folosite la pompă sunt de înaltă calitate și garantează o durată lungă de viață. De asemenea, este posibilă o garanție extinsă de cinci ani. BP 5.000 Garden poate fi transformată într-o pompă cu funcție automată Start/Stop prin instalarea unui presostat electronic. Atunci poate fi folosită și ca sursă de apă de serviciu în gospodărie.