Pompa pentru casa si gradina BP 5 Home & Garden
BP 5 Home&Garden "Premium", pompa pentru casa si gradina, cu 4 trepte de reglare, pentru udarea gradinii si alimentarea cu apa a casei. (ex. folosirea apei de ploaie). Convenabil, puternic, de incredere!
Pompa pentru udare cu o presiune constantă sau alimentarea cu apă a mașinilor de spălat rufe sau grupuri sanitare: durabila și fără întreținere BP 5 Home & Garden este o pompa de calitate, ideala pentru utilizarea surselor alternative de apă pentru alimentarea cu apă. Funcția automată de pornire / oprire înseamnă că BP 5 poate, porni și opri automat. În caz de urgență, protecția la funcționare uscată oprește pompa și un afișaj "defect" este aprins. Pompa cu 4 trepte impresionează cu putere ridicată, eficiența și buna funcționare. La același debit, BP 5 Home & Garden necesită o puterea a motorului mai mică decât pompele convenționale cu jet, conducand la o economie de energie de aproximativ 30%. Caracteristici de confort, cum ar fi întrerupătorul integrat tip pedală, 2 ieșiri pentru operarea simultană a 2 consumatori și picioarele de cauciuc pentru absorbția socurilor sunt îmbinate cu elemente de siguranță, cum ar fi pre-filtru și supapa de control integrata pentru o funcționare fiabilă. Kärcher ofera, de asemenea, o garanție extinsă de 5 ani.
Caracteristici si beneficii
Ușor de utilizat în casă și grădină
- Pompa fiabilă de alimentare cu apă a casei și totodată pompa cu presiune constanta, pentru udarea grădinii
Sigur și rezistent
- Cu prefiltru și supapă de sens pentru protecție împotriva funcționării în gol, în echiparea standard
Pompa cu mai multe trepte
- Extrem de eficient energetic și silențios.
Start/ stop automat
- Pompa pornește și se oprește automat după necesități
Absorbție optimă
- Pompa de calitate, trage fără efort apa de la o adâncime de 8 m, de exemplu dintr-o cisternă
Afișaj pentru erori
- Este indicată o eroare, legată de absorbție sau presiune.
Două ieșiri pentru apă
- Multiple utilizări, cum ar fi udarea gazonului cu o instalație cu aspersoare și udarea simultană a grădinii cu un furtun.
Adaptor flexibil de conectare în T
- Instalare flexibilă pentru alinierea optima a furtunurilor conectate.
Întrerupător confortabil de picior
- Ușor de pornit și oprit, fără să vă aplecați
Mâner ergonomic
- Usor de manevrat și transportat
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1000
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 6000
|Înălțimea de pompare (m)
|48
|Presiune (bar)
|max. 4,8
|Înălțimea de absorbție (m)
|8
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Filet de racordare
|G1
|Cablu de racordare (m)
|1,85
|Tensiune (V)
|230 - 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|12,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|15,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|230 x 540 x 373
Pachet de livrare
- Adaptor racordare pentru pompe G1
Echipament
- Racord optimizat
- Întrerupător confortabil de picior
- Funcție start/ stop automată
- Include prefiltru și supapă de sens
- Protecție împotriva funcționării pe uscat
- Racord de umplere mare
- Mâner ergonomic
- Depozitarea cablului
- Afișaj pentru erori
- Două ieșiri pentru apă
- Picior de cauciuc rotativ pentru reducerea zgomotului
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru udarea gradinilor din cisterne sau fantani, de exemplu, cu aspersoare.
- Pentru alimentarea cu apă a toaletelor și a mașinilor de spălat.
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.