Pompa pentru udare cu o presiune constantă sau alimentarea cu apă a mașinilor de spălat rufe sau grupuri sanitare: durabila și fără întreținere BP 5 Home & Garden este o pompa de calitate, ideala pentru utilizarea surselor alternative de apă pentru alimentarea cu apă. Funcția automată de pornire / oprire înseamnă că BP 5 poate, porni și opri automat. În caz de urgență, protecția la funcționare uscată oprește pompa și un afișaj "defect" este aprins. Pompa cu 4 trepte impresionează cu putere ridicată, eficiența și buna funcționare. La același debit, BP 5 Home & Garden necesită o puterea a motorului mai mică decât pompele convenționale cu jet, conducand la o economie de energie de aproximativ 30%. Caracteristici de confort, cum ar fi întrerupătorul integrat tip pedală, 2 ieșiri pentru operarea simultană a 2 consumatori și picioarele de cauciuc pentru absorbția socurilor sunt îmbinate cu elemente de siguranță, cum ar fi pre-filtru și supapa de control integrata pentru o funcționare fiabilă. Kärcher ofera, de asemenea, o garanție extinsă de 5 ani.