Apa din bazine, rezervoare etc. poate fi folosită prin intermediul pompei de grădină BP 6.000 Garden de la Kärcher într-un mod convenabil, rentabil și ecologic. Pompa de apă compactă oferă o putere de absorbție și o presiune de ieșire ridicată. Materialele utilizate pentru pompa ușoară, dar robustă, sunt de înaltă calitate și garantează o durată de viață lungă. Pompa de grădină nu necesită întreținere, poate fi conectată fără unelte și poate fi transportată convenabil cu ajutorul mânerului său ergonomic. Alte caracteristici practice: Întrerupătorul de picior mare vă permite să porniți și să opriți pompa într-un mod care să nu vă afecteze spatele. În plus, BP 6.000 Garden poate fi transformată într-o pompă cu funcție de pornire/oprire automată prin instalarea unui presostat electronic. Atunci poate fi folosită și ca alimentare cu apă de serviciu în gospodărie. De asemenea, este posibilă o garanție extinsă de cinci ani.