Pompa de adancime BP 6 Deep Well
Pompa submersibila de inalta presiune BP 6 Deep Well cu cablu 30 m - ideala pentru apa subterana din fartani (adanci). Cu carcasa inox, suport montare si comutator pornire/oprire separat.
Datorita cablului de alimentare de 30 m, pompa submersibila sub presiune BP 6 Deep Well este destinata pentru preluarea apei din fantani. Indiferent daca este vorba despre udarea gradiniii sau despre preluarea apei procesate in asociere cu un comutator de presiune - apa subterana din propria fantana va ajuta sa economisiti litri intregi de apa potabila, in activitatile din gospodarie si gradina. Carcasa pompei si racordurile cu filet sunt realizate din inox si, prin urmare, sunt extrem de rezistente. Prefiltrul integrat si suportul de montare protejeaza corespunzator admisia de apa contra contaminarii in timpul si dupa instalare. Funia de 30 m inclusa in set poate fi legata la pompa, permitand astfel coborarea in siguranta a acesteia. Datorita comutatorului separat de pornire/oprire de la capatul cablului, pompa poate fi operata cu usurinta si in siguranta. Gratie setului de racorduri pentru furtun inclus, furtunurile de 3/4" si 1" pot fi conectate la pompa fara niciun fel de probleme. Include o supapa de siguranta integrata.
Caracteristici si beneficii
Carcasa pompa din inox si racorduri cu filetDurata de viata extinsa si rezistenta la lovituri
Cablu de legare, de 30 metriUtilizare in siguranta chiar la niveluri mai joase
Include racord pompa si supapa de retinereRacord rapid al furtunurilor, de 3/4" si 1" la pompa.
Suport de montare ca ajutor de instalare
- Protectie de incredere contra murdariei, la coborarea si instalarea pompei.
Comutator pornire/oprire la capatul cablului
- Functionare convenabila si sigura a pompei.
Include funie prindere 30 metri
- Pentru fixarea sigura a pompei,
Prefiltru integrat
- Protejeaza pompa impotriva contaminarii si mareste durata de viata si fiabilitatea in functionare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1000
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 5000
|Înălțimea de pompare (m)
|55
|Presiune (bar)
|max. 5,5
|Adâncime de scufundare (m)
|max. 27
|Diametrul minim al țevii pentru puț (mm)
|150
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Filet de racordare
|G1
|Cablu de racordare (m)
|30
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|argintiu
|Greutate fără accesorii (kg)
|8,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|14,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|105 x 105 x 810
Pachet de livrare
- Piesa racord furtun de 1″, ¾″ cu clema de furtun
- Include o funie de fixare de 30 de metri
Echipament
- Supapa de sens integrata
- Carcasa pompa din inox si racorduri cu filet
- Suport de montare ca ajutor de instalare
- Prefiltru integrat
- Optiune de utilizare a unui cordon de fixare
- Comutator de pornire/ oprire separat, la capatul cablului
- Lungime cablu 30 m
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii din fântâni
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.