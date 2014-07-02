Datorita cablului de alimentare de 30 m, pompa submersibila sub presiune BP 6 Deep Well este destinata pentru preluarea apei din fantani. Indiferent daca este vorba despre udarea gradiniii sau despre preluarea apei procesate in asociere cu un comutator de presiune - apa subterana din propria fantana va ajuta sa economisiti litri intregi de apa potabila, in activitatile din gospodarie si gradina. Carcasa pompei si racordurile cu filet sunt realizate din inox si, prin urmare, sunt extrem de rezistente. Prefiltrul integrat si suportul de montare protejeaza corespunzator admisia de apa contra contaminarii in timpul si dupa instalare. Funia de 30 m inclusa in set poate fi legata la pompa, permitand astfel coborarea in siguranta a acesteia. Datorita comutatorului separat de pornire/oprire de la capatul cablului, pompa poate fi operata cu usurinta si in siguranta. Gratie setului de racorduri pentru furtun inclus, furtunurile de 3/4" si 1" pot fi conectate la pompa fara niciun fel de probleme. Include o supapa de siguranta integrata.