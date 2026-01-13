Pompa pentru udare cu o presiune constantă sau alimentarea cu apă a mașinilor de spălat sau grupuri sanitare: durabilă și fără necesiate de mentenanță BP 7 Home & Garden este o pompă de calitate, ideală pentru utilizarea surselor alternative de apă pentru alimentarea cu apă. Funcția automată de pornire/ oprire înseamnă că BP 7 poate, porni și opri automat. În caz de urgență, protecția la funcționare uscată oprește pompa și un afișaj "defect" este aprins. Pompa cu 5 trepte impresionează prin putere ridicată, eficiență și bună funcționare. La același debit, BP 7 Home & Garden necesită o puterea a motorului mai mică decât pompele convenționale cu jet, conducând la o economie de energie de aproximativ 30%. Caracteristici de confort, cum ar fi întrerupătorul integrat tip pedală, 2 ieșiri pentru operarea simultană a 2 consumatori și picioarele de cauciuc sunt îmbinate cu elemente de siguranță, cum ar fi pre-filtru și supapă de control integrată pentru o funcționare fiabilă.