Pompa submersibila pentru apa murdara SP 11.000 Dirt
Pompează în mod fiabil apă curată și murdară cu o capacitate de până la 11.000 l/h: Cu pompa compactă și robustă pentru apă murdară SP 11.000 Dirt, incluzând întrerupătorul cu flotor.
Cu o capacitate de pompare de până la 11.000 de litri pe oră, pompa submersibilă SP 11.000 Dirt poate pompa rapid apa din bazinele de apă și din iazuri, fără probleme. Aceasta pompează în mod fiabil apă curată și murdară care conține particule de murdărie cu diametrul de până la 20 mm. De asemenea, este disponibil opțional un prefiltru pentru a proteja rotorul pompei în cazul unor particule de murdărie și mai mari. Pompa submersibilă pentru apă murdară este echipată cu un întrerupător cu flotor care pornește și oprește pompa în funcție de nivelul apei, prevenind astfel și funcționarea în gol. Întrerupătorul cu flotor poate fi fixat astfel încât pompa să poată fi utilizată chiar și la un nivel scăzut al apei, până la o adâncime a apei reziduale de 25 mm. Dotări suplimentare: Etanșarea robustă cu inel glisant pentru o durată lungă de viață și filet Quick Connect pentru conectarea a furtunurilor de 1", 1 1/4" și 1 1/2". Posibilitatea de prelungire a garanției la cinci ani.
Caracteristici si beneficii
Garnitura ceramica de protecțiePentru o durată de viață extra îndelungată
Intrerupator flotorPornirea si inchiderea functionarii pompei in functie de nivelul apei, prevenind functionarea in gol
Conectare rapidăRacord filetat pentru conectarea rapidă și simplă a furtunurilor de 1", 1 1/4" și 1 1/2" sau a unei conexiuni G1.
Concepută pentru apa murdară
- Pompare eficientă a apei cu impurități de până la 20 mm
Posibilitate de fixare a comutatorului flotor
- Pentru schimbarea la modul de funcționare continuă
Mâner de trasport confortabil
- Comod de ținut poate fi utilizat ca maner pentru funie
Robust si usor pentru atasarea prefiltrului de inox ca accesoriu
- Protejeaza pompa impotriva murdaririi excesive, prevenind astfel blocarea rotorului pompei
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|400
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 11000
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Înălțimea de pompare (m)
|7
|Presiune (bar)
|max. 0,7
|Granulație (mm)
|max. 20
|Adâncime de scufundare (m)
|max. 7
|Min. apă reziduală, manuală (mm)
|25
|Înălțimea apei reziduale (mm)
|25
|Filet de racordare
|G1 1/2
|Conector cu filet pe partea de presiune
|filet interior G1/2
|Cablu de racordare (m)
|10
|Tensiune (V)
|230 - 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|229 x 238 x 303
Pachet de livrare
- Piesa de racord cu furtun: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Echipament
- Mâner de trasport confortabil
- Quick Connect pentru conectarea rapidă și ușoară a furtunului
- Comutare între operarea manuală /automată: Posibilitatea fixării flotorului
- Intrerupator flotor
- În funcționare automată (auto), pompa se comută automat cu nivelul apei
- În funcționare manuală, pompa funcționează continuu până când este atinsă cantitatea minimă de apă reziduală
- Garnitura ceramica de protecție
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru utilizarea în zone inundate
- Pentru drenarea apelor din bălțile de gradină
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.