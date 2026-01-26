Cu o capacitate de pompare de până la 11.000 de litri pe oră, pompa submersibilă SP 11.000 Dirt poate pompa rapid apa din bazinele de apă și din iazuri, fără probleme. Aceasta pompează în mod fiabil apă curată și murdară care conține particule de murdărie cu diametrul de până la 20 mm. De asemenea, este disponibil opțional un prefiltru pentru a proteja rotorul pompei în cazul unor particule de murdărie și mai mari. Pompa submersibilă pentru apă murdară este echipată cu un întrerupător cu flotor care pornește și oprește pompa în funcție de nivelul apei, prevenind astfel și funcționarea în gol. Întrerupătorul cu flotor poate fi fixat astfel încât pompa să poată fi utilizată chiar și la un nivel scăzut al apei, până la o adâncime a apei reziduale de 25 mm. Dotări suplimentare: Etanșarea robustă cu inel glisant pentru o durată lungă de viață și filet Quick Connect pentru conectarea a furtunurilor de 1", 1 1/4" și 1 1/2". Posibilitatea de prelungire a garanției la cinci ani.