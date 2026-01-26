Pompa submersibila pentru apa murdara SP 16.000 Dirt
Pompează și transferă rapid apa murdară cu o capacitate de până la 16.000 l/h: Cu pompa robustă pentru apă murdară SP 16.000 Dirt, incluzând un întrerupător cu flotor reglabil pe înălțime.
Volumele mari de apă sunt specialitatea lor: Pompa pentru apă murdară SP 16,000 Dirt cu un debit maxim de 16.000 l/h transportă în mod fiabil apă murdară cu particule de murdărie de până la 20 mm, de exemplu, din iazuri de grădină sau subsoluri inundate. În cazul murdăriei mari, un prefiltru opțional protejează împotriva blocajelor. Pentru o durată de viață mai lungă, este prevăzută etanșarea cu inel glisant cunoscut în gama Professional. Pompa submersibilă are un întrerupător cu flotor pentru activarea și dezactivarea automată. Flotorul este, de asemenea, fixat pe o șină și poate fi reglat pe verticală pentru pomparea la un nivel scăzut. În modul manual poate pompa chiar și până la un nivel al apei reziduale de 25 mm. Iar filetul Quick Connect permite conectarea rapidă și simplă a furtunurilor de 1", 1 1/4" și 1 1/2".
Caracteristici si beneficii
Garnitura ceramica de protecțiePentru o durată de viață extra îndelungată
Comutator flotor ajustabil pe verticalăCrește flexibilitatea prin setarea nivelurilor de pornire și oprire și previne funcționarea în gol
Conectare rapidăRacord filetat pentru conectarea rapidă și simplă a furtunurilor de 1", 1 1/4" și 1 1/2" sau a unei conexiuni G1.
Concepută pentru apa murdară
- Pompare eficientă a apei cu impurități de până la 20 mm
Posibilitate de fixare a comutatorului flotor
- Pentru schimbarea la modul de funcționare continuă
Mâner de trasport confortabil
- Comod de ținut poate fi utilizat ca maner pentru funie
Robust si usor pentru atasarea prefiltrului de inox ca accesoriu
- Protejeaza pompa impotriva murdaririi excesive, prevenind astfel blocarea rotorului pompei
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|550
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 16000
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Înălțimea de pompare (m)
|8
|Presiune (bar)
|max. 0,8
|Granulație (mm)
|max. 20
|Adâncime de scufundare (m)
|max. 7
|Min. apă reziduală, manuală (mm)
|25
|Înălțimea apei reziduale (mm)
|25
|Filet de racordare
|G1 1/2
|Conector cu filet pe partea de presiune
|filet interior G1/2
|Cablu de racordare (m)
|10
|Tensiune (V)
|230 - 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|229 x 238 x 303
Pachet de livrare
- Piesa de racord cu furtun: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Echipament
- Mâner de trasport confortabil
- Quick Connect pentru conectarea rapidă și ușoară a furtunului
- Comutare între operarea manuală /automată: Posibilitatea fixării flotorului
- Întrerupător cu flotor, reglabil pe înălțime pentru o mai mare flexibilitate
- În funcționare automată (auto), pompa se comută automat cu nivelul apei
- În funcționare manuală, pompa funcționează continuu până când este atinsă cantitatea minimă de apă reziduală
- Garnitura ceramica de protecție
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru drenarea apelor din bălțile de gradină
- Pentru utilizarea în zone inundate
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.