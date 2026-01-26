Atunci când este necesară o intervenție rapidă în caz de inundații în casă și subsol, modelul Kärcher SP 16.000 Flood Box este soluția perfectă pentru volume mari de apă. Cutia conține toate elementele necesare pentru o intervenție rapidă. Datorită pompei puternice de apă murdară SP 16.000 Dirt pot fi pompate până la 16.000 l/h. Pompele pot transporta particule de murdărie de până la 20 mm. În cazul unei contaminări mai mari, așa cum este cazul inundațiilor, cutia poate fi utilizată ca prefiltru suplimentar ca o sita - protejând astfel rotorul pompei împotriva blocajelor. Filetul de conectare Quick Connect permite conectarea rapidă și simplă a furtunului textil de 1 1/4" din set. Deoarece colierul pentru furtun are piulita fluture, conexiunea se face fără unelte. Furtunul lung de 10 metri este perfect pentru transportul la distanță a unor volume mari de apă. Acesta poate fi rulat plat și depozitat în cutie pentru a economisi spațiu.