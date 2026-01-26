Pompa submersibila pentru apa murdara SP 16.000 Flood Box

Modelul Kärcher SP 16.000 Flood Box pentru situații de urgență, cum ar fi inundații: Cu pompa de apă murdară, furtun din țesătură și cutie de transport cu sita care poate fi folosită ca prefiltru.

Atunci când este necesară o intervenție rapidă în caz de inundații în casă și subsol, modelul Kärcher SP 16.000 Flood Box este soluția perfectă pentru volume mari de apă. Cutia conține toate elementele necesare pentru o intervenție rapidă. Datorită pompei puternice de apă murdară SP 16.000 Dirt pot fi pompate până la 16.000 l/h. Pompele pot transporta particule de murdărie de până la 20 mm. În cazul unei contaminări mai mari, așa cum este cazul inundațiilor, cutia poate fi utilizată ca prefiltru suplimentar ca o sita - protejând astfel rotorul pompei împotriva blocajelor. Filetul de conectare Quick Connect permite conectarea rapidă și simplă a furtunului textil de 1 1/4" din set. Deoarece colierul pentru furtun are piulita fluture, conexiunea se face fără unelte. Furtunul lung de 10 metri este perfect pentru transportul la distanță a unor volume mari de apă. Acesta poate fi rulat plat și depozitat în cutie pentru a economisi spațiu.

Caracteristici si beneficii
Pompa submersibila pentru apa murdara SP 16.000 Flood Box: Set pompa submersibila gata de utilizare
Set pompa submersibila gata de utilizare
Cutia contine totul pentru operarea rapida si solicitanta in aplicatii cu apa murdara
Pompa submersibila pentru apa murdara SP 16.000 Flood Box: Garnitura ceramica de protecție
Garnitura ceramica de protecție
Pentru o durată de viață extra îndelungată
Pompa submersibila pentru apa murdara SP 16.000 Flood Box: Cutie practica de plastic cu ochiuri
Cutie practica de plastic cu ochiuri
Pump box functioneaza ca o carcasa de transport cat si ca un prefiltru suplimentar cand apa este foarte murdara
Comutator flotor ajustabil pe verticală
  • Crește flexibilitatea prin setarea nivelurilor de pornire și oprire și previne funcționarea în gol
Conectare rapidă
  • Racord filetat pentru conectarea rapidă și simplă a furtunurilor de 1", 1 1/4" și 1 1/2" sau a unei conexiuni G1.
Concepută pentru apa murdară
  • Pompare eficientă a apei cu impurități de până la 20 mm
Furtun de drenaj de 1 1/4"
  • Diametru marit pentru debit crecut
Include clema pentru furtun cu surub cu fluture
  • Permite conectarea fara unelte
Posibilitate de fixare a comutatorului flotor
  • Pentru schimbarea la modul de funcționare continuă
Mâner de trasport confortabil
  • Comod de ținut poate fi utilizat ca maner pentru funie

Specificatii tehnice

Date tehnice

puterea nominală de intrare (W) 550
Debit maxim transportat (l/h) < 16000
Temperatură (°C) max. 35
Înălțimea de pompare (m) 8
Presiune (bar) max. 0,8
Granulație (mm) max. 20
Adâncime de scufundare (m) max. 7
Min. apă reziduală, manuală (mm) 25
Înălțimea apei reziduale (mm) 25
Filet de racordare G1 1/2
Conector cu filet pe partea de presiune filet interior G1/2
Cablu de racordare (m) 10
Tensiune (V) 230 - 240
Frecvență (Hz) 50
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 4,9
Greutate cu ambalaj (kg) 8,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 229 x 238 x 303

Pachet de livrare

  • Piesa de racord cu furtun: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
  • Include un set de furtunuri din țesătură de 10 m (1 ¼")
  • Include o clemă de furtun din oțel inoxidabil

Echipament

  • Mâner de trasport confortabil
  • Quick Connect pentru conectarea rapidă și ușoară a furtunului
  • Comutare între operarea manuală /automată: Posibilitatea fixării flotorului
  • Întrerupător cu flotor, reglabil pe înălțime pentru o mai mare flexibilitate
  • În funcționare automată (auto), pompa se comută automat cu nivelul apei
  • În funcționare manuală, pompa funcționează continuu până când este atinsă cantitatea minimă de apă reziduală
  • Garnitura ceramica de protecție
Pompa submersibila pentru apa murdara SP 16.000 Flood Box
Pompa submersibila pentru apa murdara SP 16.000 Flood Box
Pompa submersibila pentru apa murdara SP 16.000 Flood Box
Domenii de intrebuintare
  • Pentru utilizarea în zone inundate
  • Pentru drenarea apelor din bălțile de gradină
Accesorii
Găsește piese de schimb

Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.