Cea mai puternică pompă submersibilă pentru apă curată de la Kärcher evacuează până la 17.000 de litri de apă pe oră curată sau ușor contaminată și este perfectă pentru piscine, puțuri de drenaj și inundații în clădiri. Se recomandă utilizarea prefiltrului din oțel inoxidabil inclus în pachetul de livrare în cazul unor impurități mai mari și pentru a proteja rotorul pompei. Carcasa robustă din oțel inoxidabil, precum și etanșarea cu inel de glisare fac ca pompa să fie deosebit de durabilă. Există chiar și opțiunea de a extinde garanția la cinci ani. Pompa submersibilă cu absorbție plană este echipată cu un senzor de nivel variabil continuu, care pornește pompa imediat la contactul cu apa. De asemenea, SP 17.000 Flat Level Sensor are picioare de sprijin pliabile, prin care pompa submersibilă pornește la un nivel al apei de 7 mm. Cu ajutorul comutatorului, pompa poate fi setată pentru funcționare continuă în modul Manual. Aceasta transportă în mod fiabil apa până la un nivel rezidual al apei de 1 milimetru - atât în timpul funcționării continue, cât și în modul automat, atunci când senzorul de nivel este setat corespunzător. Filetul de conectare Quick Connect permite, de asemenea, conectarea foarte simplă a furtunurilor de 1", 1 1/4" și 1 1/2".