Pompa submersibila cu aspirare joasa SP 17.000 Flat Level Sensor
Ideală pentru max. 17.000 de litri de apă curată pe oră: Pompa submersibilă puternică SP 17.000 Flat Level Sensor cu preluare plată de 1 mm, senzor de nivel și comutator automat/manual. Include prefiltru.
Cea mai puternică pompă submersibilă pentru apă curată de la Kärcher evacuează până la 17.000 de litri de apă pe oră curată sau ușor contaminată și este perfectă pentru piscine, puțuri de drenaj și inundații în clădiri. Se recomandă utilizarea prefiltrului din oțel inoxidabil inclus în pachetul de livrare în cazul unor impurități mai mari și pentru a proteja rotorul pompei. Carcasa robustă din oțel inoxidabil, precum și etanșarea cu inel de glisare fac ca pompa să fie deosebit de durabilă. Există chiar și opțiunea de a extinde garanția la cinci ani. Pompa submersibilă cu absorbție plană este echipată cu un senzor de nivel variabil continuu, care pornește pompa imediat la contactul cu apa. De asemenea, SP 17.000 Flat Level Sensor are picioare de sprijin pliabile, prin care pompa submersibilă pornește la un nivel al apei de 7 mm. Cu ajutorul comutatorului, pompa poate fi setată pentru funcționare continuă în modul Manual. Aceasta transportă în mod fiabil apa până la un nivel rezidual al apei de 1 milimetru - atât în timpul funcționării continue, cât și în modul automat, atunci când senzorul de nivel este setat corespunzător. Filetul de conectare Quick Connect permite, de asemenea, conectarea foarte simplă a furtunurilor de 1", 1 1/4" și 1 1/2".
Caracteristici si beneficii
Garnitura ceramica de protecțiePentru o durată de viață extra îndelungată
Sensor de nivelPentru reglarea permanenta a nivelurilor de pornire si oprire ale pompei
Conectare rapidăFir de conectare pentru racord rapid si usor al furtunurilor de 1", 1 1/4" si 1 1/2"
Picioare pliabile
- Comutarea de la mod de functionare normal de mare capacitate la absorbtia stratului de apa de pana la 1 mm
Aerizire automata
- pompa incepe sa lucreze eficient de la un nivel al apei de 7 cm
Comutator auto/manual
- Pentru comutarea intre modul automat si cel manual
Mâner de trasport confortabil
- Comod de ținut poate fi utilizat ca maner pentru funie
Robust si usor pentru atasarea prefiltrului de inox.
- Protejeaza pompa impotriva murdaririi excesive, prevenind astfel blocarea rotorului pompei
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|550
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 17000
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Înălțimea de pompare (m)
|9
|Presiune (bar)
|max. 0,9
|Aspirare joasă (până la) (mm)
|1
|Granulație (mm)
|max. 5
|Adâncime de scufundare (m)
|max. 7
|Durată de funcționare (s)
|15
|Min. apă reziduală, manuală (mm)
|1
|Înălțimea apei reziduale (mm)
|1
|Filet de racordare
|G1 1/2
|Conector cu filet pe partea de presiune
|filet interior G1/2
|Cablu de racordare (m)
|10
|Tensiune (V)
|230 - 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Galben
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|238 x 293 x 356
|Greutate fără accesorii (kg)
|6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,3
Pachet de livrare
- Prefiltru din inox detașabil
- Piesa de racord cu furtun: 1", 1 1/4", 1 1/2" include supapă de sens
Echipament
- Mâner de trasport confortabil
- Quick Connect pentru conectarea rapidă și ușoară a furtunului
- Comutare între operarea manuală /automată: Pornirea pompei
- Comutare la absorbție joasă
- Senzor de nivel: Nivel de comutare continuă
- Garnitura ceramica de protecție
- În funcționare manuală, pompa funcționează continuu până când este atinsă cantitatea minimă de apă reziduală
Domenii de intrebuintare
- Pentru inundații în casă și pivniță (scurgeri ale mașinii de spălat/ infiltrări ale apei subterane)
- Pentru pomparea apei din bazine
- Pentru instalarea in puturi de drenaj
