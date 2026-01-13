Pompa submersibila SP 2 Flat ajuta eficient la pomparea apei curate sau usor murdare cu particule de murdarie de pana la 5 mm.Cu un debit de pana la 6000 l/h, este ideala pentru drenarea bazinelor mici sau beciurilor inundate datorate patrunderii apei subterane sau scurgerilor de la masina de spalat. O garnitura rezistenta de etansare face ca pompa sa aiba o durata de viata foarte lunga. O garantie extinsa de 5 ani este de asemenea disponibila. Un comutator cu flotor porneste sau opreste pompa in functie de nivelul apei, preintampinand functionarea uscata. Si datorita posibilitatii atasarii comutatorului flotor poate fi folosit si in cazul unui nivel redus al apei.Pompa SP 2 Flat include si picioare pliabile care pot fi restranse pentru marirea capacitatii. Cand picioarele sunt pliate pompa submersibila de apa curata porneste la un nivel al apei de 7 mm si functioneaza pana can ajunge la 1 mm, lasand suprafata ca in urma stergerii cu mopul. Si conectorul fir Quick Connect permite ca furtunurile de 1 1/4" sa fie rapid si usor conectate.