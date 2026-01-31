Atunci când este necesară o acțiune rapidă în cazul inundațiilor în casă și subsol, modelul Kärcher SP 22.000 Flood Box este soluția perfectă pentru volume mari de apă. Cutia conține toate elementele necesare pentru o intervenție rapidă. Cu puternica pompă de apă murdară SP 22.000 Dirt pot fi evacuate până la 22.000 l/h. Pompele pot transporta particule de murdărie de până la 20 mm. În cazul unei contaminări mai mari, așa cum este cazul inundațiilor, cutia poate fi utilizată ca prefiltru suplimentar cu sita sa - protejând astfel rotorul pompei împotriva blocajelor. Filetul de conectare Quick Connect permite conectarea rapidă și simplă a furtunului textil de 1 1/4" din set. Deoarece colierul pentru furtun are o piulita fluture, conexiunea se face fără unelte. Furtunul lung de 10 metri este perfect pentru transportul la distanță a unor volume mari de apă. Acesta poate fi rulat plat și depozitat în cutie pentru a economisi spațiu.