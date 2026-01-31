Pompa submersibila pentru apa murdara SP 22.000 Flood Box
Modelul Kärcher SP 22.000 Flood Box pentru situații de urgență, cum ar fi inundații: Cu pompa de apă murdară, furtun din țesătură și cutie de transport cu sita care poate fi folosită ca prefiltru.
Atunci când este necesară o acțiune rapidă în cazul inundațiilor în casă și subsol, modelul Kärcher SP 22.000 Flood Box este soluția perfectă pentru volume mari de apă. Cutia conține toate elementele necesare pentru o intervenție rapidă. Cu puternica pompă de apă murdară SP 22.000 Dirt pot fi evacuate până la 22.000 l/h. Pompele pot transporta particule de murdărie de până la 20 mm. În cazul unei contaminări mai mari, așa cum este cazul inundațiilor, cutia poate fi utilizată ca prefiltru suplimentar cu sita sa - protejând astfel rotorul pompei împotriva blocajelor. Filetul de conectare Quick Connect permite conectarea rapidă și simplă a furtunului textil de 1 1/4" din set. Deoarece colierul pentru furtun are o piulita fluture, conexiunea se face fără unelte. Furtunul lung de 10 metri este perfect pentru transportul la distanță a unor volume mari de apă. Acesta poate fi rulat plat și depozitat în cutie pentru a economisi spațiu.
Caracteristici si beneficii
Set pompa submersibila gata de utilizareCutia contine totul pentru operarea rapida si solicitanta in aplicatii cu apa murdara
Garnitura ceramica de protecțiePentru o durată de viață extra îndelungată
Cutie practica de plastic cu ochiuriPump box functioneaza ca o carcasa de transport cat si ca un prefiltru suplimentar cand apa este foarte murdara
Comutator flotor ajustabil pe verticală
- Crește flexibilitatea prin setarea nivelurilor de pornire și oprire și previne funcționarea în gol
Conectare rapidă
- Fir de conectare pentru racord rapid si usor al furtunurilor de 1", 1 1/4" si 1 1/2"
Concepută pentru apa murdară
- Evacuarea apei reziduale cu impuritati de pana la 30 mm
Furtun de drenaj de 1 1/4"
- Diametru marit pentru debit crecut
Include clema pentru furtun cu surub cu fluture
- Permite conectarea fara unelte
Posibilitate de fixare a comutatorului flotor
- Pentru schimbarea la modul de funcționare continuă
Mâner de trasport confortabil
- Comod de ținut poate fi utilizat ca maner pentru funie
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|750
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 22000
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Înălțimea de pompare (m)
|8
|Presiune (bar)
|max. 0,8
|Granulație (mm)
|max. 30
|Adâncime de scufundare (m)
|max. 7
|Min. apă reziduală, manuală (mm)
|35
|Înălțimea apei reziduale (mm)
|35
|Filet de racordare
|G1 1/2
|Conector cu filet pe partea de presiune
|filet interior G1/2
|Cablu de racordare (m)
|10
|Tensiune (V)
|230 - 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|6,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|9,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|230 x 291 x 354
Pachet de livrare
- Piesa de racord cu furtun: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
- Include un set de furtunuri din țesătură de 10 m (1 ¼")
- Include o clemă de furtun din oțel inoxidabil
Echipament
- Mâner de trasport confortabil
- Quick Connect pentru conectarea rapidă și ușoară a furtunului
- Comutare între operarea manuală /automată: Posibilitatea fixării flotorului
- Întrerupător cu flotor, reglabil pe înălțime pentru o mai mare flexibilitate
- În funcționare automată (auto), pompa se comută automat cu nivelul apei
- În funcționare manuală, pompa funcționează continuu până când este atinsă cantitatea minimă de apă reziduală
- Garnitura ceramica de protecție
Domenii de intrebuintare
- Pentru utilizarea în zone inundate
- Pentru drenarea apelor din bălțile de gradină
