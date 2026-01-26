Pompa submersibila cu aspirare joasa SP 9.000 Flat
Gestionează până la 9.000 l/h și absoarbe apa până la un nivel de 1 mm: Pompa submersibilă cu absorbție plană SP 9.000 Flat este pompa compactă de bază pentru apă curată sau ușor murdară.
Pompa submersibilă cu absorbție plată SP 9.000 Flat ajută în mod fiabil la evacuarea apei curate sau ușor murdare care conține particule de murdărie cu o dimensiune de până la 5 milimetri. Cu o capacitate de până la 9.000 l/h, este ideală pentru drenarea piscinelor mici sau a subsolurilor care au fost inundate din cauza pătrunderii apei în subteran sau a pierderilor de la mașinile de spălat. O etanșare robustă cu inel de glisare face ca pompa să aibă o durată de viață foarte lungă. O garanție extinsă de cinci ani este disponibilă opțional. Un întrerupător cu flotor pornește și oprește pompa în funcție de nivelul apei, prevenind astfel funcționarea în gol. Datorită dispozitivului de fixare pentru flotor, aceasta poate fi menținută în funcționare continuă chiar și la un nivel scăzut al apei. SP 9.000 Flat este, de asemenea, echipată cu picioare de sprijin pliabile care permit creșterea capacității atunci când se pliază. Când picioarele de susținere sunt pliate, pompa submersibilă va porni la un nivel al apei de până la 7 milimetri și poate funcționa în mod continuu până când nivelul apei a scăzut la 1 milimetru. Furtunurile de 1", 1 1/4" și 1 1/2" pot fi conectate rapid și simplu prin intermediul filetului de conectare Quick Connect.
Caracteristici si beneficii
Garnitura ceramica de protecțiePentru o durată de viață extra îndelungată
Intrerupator flotorPornirea si inchiderea functionarii pompei in functie de nivelul apei, prevenind functionarea in gol
Conectare rapidăRacord filetat pentru conectarea rapidă și simplă a furtunurilor de 1", 1 1/4" și 1 1/2" sau a unei conexiuni G1.
Picioare pliabile
- Comutarea de la mod de functionare normal de mare capacitate la absorbtia stratului de apa de pana la 1 mm
Aerizire automata
- Pompa porneste in modul manual de la un nivel de apa de la 7 mm
Posibilitate de fixare a comutatorului flotor
- Pentru schimbarea la modul de funcționare continuă
Mâner de trasport confortabil
- Comod de ținut poate fi utilizat ca maner pentru funie
Robust si usor pentru atasarea prefiltrului de inox ca accesoriu
- Protejeaza pompa impotriva murdaririi excesive, prevenind astfel blocarea rotorului pompei
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|280
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 9000
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Înălțimea de pompare (m)
|6
|Presiune (bar)
|max. 0,6
|Aspirare joasă (până la) (mm)
|1
|Granulație (mm)
|max. 5
|Adâncime de scufundare (m)
|max. 7
|Min. apă reziduală, manuală (mm)
|1
|Înălțimea apei reziduale (mm)
|1
|Filet de racordare
|G1 1/2
|Conector cu filet pe partea de presiune
|filet interior G1/2
|Cablu de racordare (m)
|10
|Tensiune (V)
|230 - 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Galben
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|227 x 240 x 262
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,5
Pachet de livrare
- Piesa de racord cu furtun: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Echipament
- Mâner de trasport confortabil
- Quick Connect pentru conectarea rapidă și ușoară a furtunului
- Comutare între operarea manuală /automată: Posibilitatea fixării flotorului
- Comutare la absorbție joasă
- Intrerupator flotor
- Garnitura ceramica de protecție
- În funcționare manuală, pompa funcționează continuu până când este atinsă cantitatea minimă de apă reziduală
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru inundații în casă și pivniță (scurgeri ale mașinii de spălat/ infiltrări ale apei subterane)
- Pentru pomparea apei din bazine
