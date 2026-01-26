Pompa submersibilă cu absorbție plată SP 9.000 Flat ajută în mod fiabil la evacuarea apei curate sau ușor murdare care conține particule de murdărie cu o dimensiune de până la 5 milimetri. Cu o capacitate de până la 9.000 l/h, este ideală pentru drenarea piscinelor mici sau a subsolurilor care au fost inundate din cauza pătrunderii apei în subteran sau a pierderilor de la mașinile de spălat. O etanșare robustă cu inel de glisare face ca pompa să aibă o durată de viață foarte lungă. O garanție extinsă de cinci ani este disponibilă opțional. Un întrerupător cu flotor pornește și oprește pompa în funcție de nivelul apei, prevenind astfel funcționarea în gol. Datorită dispozitivului de fixare pentru flotor, aceasta poate fi menținută în funcționare continuă chiar și la un nivel scăzut al apei. SP 9.000 Flat este, de asemenea, echipată cu picioare de sprijin pliabile care permit creșterea capacității atunci când se pliază. Când picioarele de susținere sunt pliate, pompa submersibilă va porni la un nivel al apei de până la 7 milimetri și poate funcționa în mod continuu până când nivelul apei a scăzut la 1 milimetru. Furtunurile de 1", 1 1/4" și 1 1/2" pot fi conectate rapid și simplu prin intermediul filetului de conectare Quick Connect.