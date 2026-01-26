Capacitatea maximă a pompei de 9.500 de litri pe oră face din SP 9.500 Dirt modelul de bază perfect pentru pomparea și transportul rapid al apei din bazinele de apă și din iazurile din grădină. Aceasta pompează în mod fiabil apă curată și murdară care conține particule de murdărie cu diametrul de până la 20 mm. Pentru murdărie grea, se poate monta un prefiltru opțional, care protejează rotorul pompei împotriva blocajelor cauzate de crengi, de exemplu. Etanșarea cu inel de glisare - o soluție încercată și testată din gama noastră Professional, montată pe toate pompele submersibile - garantează, de asemenea, o durată de viață lungă a pompei. Pompa submersibilă pentru apă murdară este echipată cu un întrerupător cu flotor care pornește și oprește pompa în funcție de nivelul apei, prevenind astfel funcționarea în gol. Datorită dispozitivului de fixare pentru întrerupătorul cu flotor, pompa poate fi utilizată chiar și la un nivel scăzut al apei, până la o adâncime reziduală a apei de 25 mm. Alte caracteristici practice: Filetul de conectare Quick Connect permite conectarea rapidă și simplă a furtunurilor de 1", 1 1/4" și 1 1/2".