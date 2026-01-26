Pompa submersibila pentru apa murdara SP 9.500 Dirt
Robust și fiabil: Pompa submersibilă SP 9.500 Dirt cu o capacitate de până la 9.500 l/h, incluzând întrerupătorul cu flotor, este o pompă compactă de bază pentru pomparea și transportul apei murdare.
Capacitatea maximă a pompei de 9.500 de litri pe oră face din SP 9.500 Dirt modelul de bază perfect pentru pomparea și transportul rapid al apei din bazinele de apă și din iazurile din grădină. Aceasta pompează în mod fiabil apă curată și murdară care conține particule de murdărie cu diametrul de până la 20 mm. Pentru murdărie grea, se poate monta un prefiltru opțional, care protejează rotorul pompei împotriva blocajelor cauzate de crengi, de exemplu. Etanșarea cu inel de glisare - o soluție încercată și testată din gama noastră Professional, montată pe toate pompele submersibile - garantează, de asemenea, o durată de viață lungă a pompei. Pompa submersibilă pentru apă murdară este echipată cu un întrerupător cu flotor care pornește și oprește pompa în funcție de nivelul apei, prevenind astfel funcționarea în gol. Datorită dispozitivului de fixare pentru întrerupătorul cu flotor, pompa poate fi utilizată chiar și la un nivel scăzut al apei, până la o adâncime reziduală a apei de 25 mm. Alte caracteristici practice: Filetul de conectare Quick Connect permite conectarea rapidă și simplă a furtunurilor de 1", 1 1/4" și 1 1/2".
Caracteristici si beneficii
Garnitura ceramica de protecțiePentru o durată de viață extra îndelungată
Intrerupator flotorPornirea si inchiderea functionarii pompei in functie de nivelul apei, prevenind functionarea in gol
Conectare rapidăRacord filetat pentru conectarea rapidă și simplă a furtunurilor de 1", 1 1/4" și 1 1/2" sau a unei conexiuni G1.
Concepută pentru apa murdară
- Pompare eficientă a apei cu impurități de până la 20 mm
Posibilitate de fixare a comutatorului flotor
- Pentru schimbarea la modul de funcționare continuă
Mâner de trasport confortabil
- Comod de ținut poate fi utilizat ca maner pentru funie
Robust si usor pentru atasarea prefiltrului de inox ca accesoriu
- Protejeaza pompa impotriva murdaririi excesive, prevenind astfel blocarea rotorului pompei
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|280
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 9500
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Înălțimea de pompare (m)
|6
|Presiune (bar)
|max. 0,6
|Granulație (mm)
|max. 20
|Adâncime de scufundare (m)
|max. 7
|Min. apă reziduală, manuală (mm)
|25
|Înălțimea apei reziduale (mm)
|25
|Filet de racordare
|G1 1/2
|Conector cu filet pe partea de presiune
|filet interior G1/2
|Cablu de racordare (m)
|10
|Tensiune (V)
|230 - 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|229 x 238 x 303
Pachet de livrare
- Piesa de racord cu furtun: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Echipament
- Mâner de trasport confortabil
- Quick Connect pentru conectarea rapidă și ușoară a furtunului
- Comutare între operarea manuală /automată: Posibilitatea fixării flotorului
- Intrerupator flotor
- În funcționare automată (auto), pompa se comută automat cu nivelul apei
- În funcționare manuală, pompa funcționează continuu până când este atinsă cantitatea minimă de apă reziduală
- Garnitura ceramica de protecție
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru drenarea apelor din bălțile de gradină
- Pentru utilizarea în zone inundate
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.