Aspersor oscilant OS 3.220
Aspersor oscilant OS 3.220 pentru irigarea suprafetelor si gradinilor medii si mari. Posibilitati multiple de reglare. Sistem deosebit de durabil. Acoperire maxima: 220 m2
Aspersor oscilant OS 3.220 pentru irigarea suprafetelor si gradinilor medii si mari. Acoperirea poate fi ajustata - acoperire maxima de 220 m2. Aspersor inovator cu constructie extrem de durabila. Aspersoarele Karcher sunt disponibile cu crampoane si baze cu glisiere. Noile aspersoare oscilante de la Karcher sunt acum mai usor de utilizat. Acestea se caracterizeaza prin protectie integrata SplashGuard pentru pozitionarea si alinierea practica fara a se uda. Aspersoarele Karcher se caracterizeaza prin sistemul de prindere testat si sunt usor de conectat la furtunurile de gradina. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare!
Caracteristici si beneficii
Reglare continua
- Pentru o irigare precisa
Inel pentru agățarea aparatului integrat în mâner
- Pentru depozitare / suspendare ușoară.
Angrenaj deosebit de durabil
- Pentru o durată mai lungă de funcționare și o durată de viață îmbunătățită pentru aparat.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Zona de stropire 2 bari
|45 - 120 m²
|Zona de stropire 4 bari
|80 - 220 m²
|Lățimea jetului (2 bari) (m)
|9
|Lăţimea jetului (4 bari) (m)
|13
|Suprafață acoperită (2 bar) (m)
|5 - 14
|Suprafață acoperită (4 bar) (m)
|6 - 17
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|450 x 136 x 86
Video
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Gazon
- Suprafețe medii până la mari
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.