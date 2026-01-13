Racordurile de robinet, cuplajele de furtun si furtunurile formeaza baza irigarii eficiente. De aceea, Karcher ofera o gama completa de accesorii pentru conectarea, deconectarea si repararea sistemelor de irigare. De exemplu, unitarea de reparare a furtunului universal. Unitatea de reparare a furtunului universal pentru toate furtunurile comune de gradina se caracterizeaza printr-un design ergonomic pentru manevrarea simpla. Solutia ideala pentru conectarea sau repararea a doua piese ale furtunului. Unitatea de reparare a furtunului universal este compatibila cu trei dintre cele mai comune diametre de furtun.