Conectoarele fiabile de robinet, conectoarele de furtunuri si furtunurile, sunt esentiale pentru un sistem eficient de irigare. Karcher ofera o gama completa de accesorii pentru conectarea, deconectarea si repararea sistemelor de irigare. De exemplu, conectorul de robinet robust cu filet 1" cu reductie cu filet 3/4". Reductia, permite conectarea la doua dimensiuni de filet. Conectorul universal de reparare a furtunului este adecvat pentru toate furtunurile standard de gradina si este conceput ergonomic pentru manevrare simpla. Solutia ideala pentru conectarea sau repararea a doua furtunuri. Conectorul de robinet cu filet 1" cu reducatie cu filet 3/4" compatibil cu trei dintre cele mai utilizate diametre de furtunuri si toate sistemele de prindere cu click disponibile.