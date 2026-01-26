HBX 2.10 Hose Box reprezintă soluția ideală pentru udarea plantelor pe balcoane, terase, în grădini mici sau pentru utilizarea în excursii de camping. Tamburul este livrat complet echipat, incluzând toate accesoriile necesare pentru utilizarea în exterior. Furtunul poate fi înfășurat rapid și ușor utilizând manivela pliabilă. De asemenea, sistemul anti-picurare fiabil cu două conectori Aqua Stop face deconectarea simplă și fără stropi. Acest sistem, împreună cu conceptul inteligent de depozitare a accesoriilor și a furtunului, asigură că urmele de apă pe covoare sau parchet vor deveni o amintire. Dimensiunile compacte permit depozitarea lui chiar și în cele mai înguste spații din interior, cum ar fi dulapul de sub chiuvetă. De asemenea, poate fi montat pe perete. Este compatibil și ca furtun de alimentare pentru aparatele de splalat cu presiune Kärcher K 2–K 4.