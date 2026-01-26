Tambur pentru furtun HBX 2.10 Compact
Tamburul de furtun compact, ideală pentru balcoane, terase, grădini mici și vacanțe de camping. Oferă derulare rapidă și ușoară a furtunului, iar înfășurarea se face simplu și convenabil. Perfectă pentru depozitarea economisind spațiu în apartamente.
HBX 2.10 Hose Box reprezintă soluția ideală pentru udarea plantelor pe balcoane, terase, în grădini mici sau pentru utilizarea în excursii de camping. Tamburul este livrat complet echipat, incluzând toate accesoriile necesare pentru utilizarea în exterior. Furtunul poate fi înfășurat rapid și ușor utilizând manivela pliabilă. De asemenea, sistemul anti-picurare fiabil cu două conectori Aqua Stop face deconectarea simplă și fără stropi. Acest sistem, împreună cu conceptul inteligent de depozitare a accesoriilor și a furtunului, asigură că urmele de apă pe covoare sau parchet vor deveni o amintire. Dimensiunile compacte permit depozitarea lui chiar și în cele mai înguste spații din interior, cum ar fi dulapul de sub chiuvetă. De asemenea, poate fi montat pe perete. Este compatibil și ca furtun de alimentare pentru aparatele de splalat cu presiune Kärcher K 2–K 4.
Caracteristici si beneficii
Cutie de furtun compactăDepozitare cu economie de spațiu, se potrivește chiar și în dulapurile de sub chiuvetă.
Mâner pliabil cu manivelăÎnfășurare fiabilă a furtunului și depozitare cu economie de spațiu.
Gata pentru utilizare imediatăToate accesoriile necesare pentru instalarea în exterior (duză, conectori, conexiune la robinetul exterior) sunt incluse în pachetul de livrare.
Sistem inteligent de depozitare pentru accesorii și furtunuri
- Previne urmele de apă de pe covoare sau parchet.
- Toate accesoriile sunt depozitate în siguranță pe cutie pentru a economisi spațiu.
Doi conectori pentru furtun cu Aqua Stop
- Deconectare ușoară fără stropire cu apă.
Potrivit pentru montarea pe perete
- Puncte de agățare prevăzute pe partea din spate a carcasei pentru instalarea pe perete.
Ușor
- Ușor de transportat și prietenos pentru spate.
Opțiuni multiple pentru poziționarea furtunului de alimentare
- Împiedică îndoirea furtunului pentru un debit constant al apei și o durată lungă de viață.
Suport solid și sigur
- Se desface ușor, chiar și atunci când este folosit în mișcare.
Mâner ergonomic
- Usor de manevrat și transportat
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Lungime furtun (m)
|10
|Capacitatea furtunului (m)
|10 (5/16")
|Furtun de conectare (m)
|2 (5/16")
|Presiunea de rupere (bar)
|24
|Distanța dintre șuruburi pentru montarea pe perete (mm)
|80
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|2,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|225 x 360 x 387
Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.
Pachet de livrare
- Conector pentru furtun cu Aqua Stop: 2 Bucată
- Adaptor furtun cu reductie, G3/4, G1/2: 1 Bucată
- Duza pulverizare: 1 Bucată
- Furtun de 5/16”: 10 m
- Furtun de racordare 5/16”: 2 m
Echipament
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
- Șuruburi și dibluri pentru montare pe perete
Video
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- La domiciliu
- În deplasare
- Locuințe mobile
- Cort/ echipament de camping
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.