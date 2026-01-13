Conexiune universala pentru robinet
Conector robinet interior ce permite conectarea interioară a unui furtun de grădină. conectare ușoară cu filet interior din alamă cu protecție solidă.
Conectoarele fiabile de robinet, conectoarele de robinet si furtunurile, sunt esentiale pentru un sistem eficient de irigare. Karcher ofera o gama completa de accesorii pentru conectarea, deconectarea si repararea sistemelor de irigare. De exemplu, conectorul pentru robinete de interior pentru cuplarea unui furtun de gradina. Acest conector de furtun interior universal de inalta calitate este adecvat pentru toate furtunurile de gradina standard si are un design ergonomic pentru o manevrare simpla. Filetul intern robust din alama cu protectie, asigura o conectare simpla. Conectorul robinetului este compatibil cu trei dintre cele mai utilizate diametre de furtun si toate sistemele de prindere cu click disponibile.
Caracteristici si beneficii
Fixare cu filet interior din alama
- Robustețe garantată
Protectie filet
- Pentru facilitarea fixarii
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiune filet
|G3/4
|Culoarea
|Negru
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|54 x 34 x 34
Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.