Cuplu pentru furtun din alama 3/4"
Conector de robinet din alama de inalta calitate, pentru furtunuri 3/4". Clema din cauciuc anti-alunecare pentru manevrare si conectare simpla. Noua gama de conectoare de alama de inalta calitate de la Karcher pentru utilizare semi-profesionala in gradina, pentru toate presiunile. Acest conector de inalta calitate, robust este extrem de durabil si adecvat pentru utilizarea intensa. Irigarea cu Karcher, este metoda inteligenta de irigare!
Caracteristici si beneficii
Cupla pentru furtun din alama de inalta calitate
- Robustete si durata lunga de viata
Inel din cauciuc confortabil pe maner
- Pentru facilitarea manevrarii si pentru o mai buna fixare
Adecvat pentru furtunuri de 3/4"
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Diametru
|3/4″
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|52 x 39 x 39
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
- Pentru udarea plantelor în ghiveci
- Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.