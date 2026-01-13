Racord robinet din alama G1
Conector alamă robinet rezistent și durabil 1 "pentru condiții grele de utilizare. Maner din cauciuc anti-alunecare, pentru o manevrare și conectare ușoară.
Conector de robinet din alama de inalta calitate, cu filet 1", cu clema din cauciuc anti-alunecare pentru conectarea si manevrarea simpla. Noua gama de conectoare de alama de inalta calitate de la Karcher pentru utilizare semi-profesionala in gradina, pentru toate presiunile. Acest conector de inalta calitate, robust este extrem de durabil si adecvat pentru utilizarea intensiva. Irigarea cu Karcher este metoda inteligenta de irigare!
Caracteristici si beneficii
Racord furtun din alama de inalta calitate
- Robustete si durata lunga de viata
Inel din cauciuc confortabil pe maner
- Pentru facilitarea manevrarii si pentru o mai buna fixare
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiune filet
|G1
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|40 x 43 x 43
Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
- Pentru udarea plantelor în ghiveci
- Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.