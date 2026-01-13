Conector de robinet din alama de inalta calitate, cu filet 1", cu clema din cauciuc anti-alunecare pentru conectarea si manevrarea simpla. Noua gama de conectoare de alama de inalta calitate de la Karcher pentru utilizare semi-profesionala in gradina, pentru toate presiunile. Acest conector de inalta calitate, robust este extrem de durabil si adecvat pentru utilizarea intensiva. Irigarea cu Karcher este metoda inteligenta de irigare!