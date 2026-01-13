Conectoarele fiabile pentru robinet, conectoarele de furtunuri si furtunurile, sunt esentiale pentru un sistem eficient de irigare. Karcher ofera o gama completa de accesorii pentru conectarea, deconectarea si repararea sistemelor de irigare. De exemplu, conectorul cu filet 1/2" pentru conectarea de furtunuri la aspersoare (cu filet intern). Conector universal cu filet 1/2" este adecvat pentru toate furtunurile de gradina standard si are un design ergonomic pentru manevrare simpla. Conector compatibil cu cele trei diametre de furtunuri cel mai des folosite si toate sistemele de prindere cu click disponibile.