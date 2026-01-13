Baghetă pentru udat, 6 pozitii
Lance de pulverizare robusta, ergonomica si durabila cu numeroase caracteristici de inalta calitate. Pentru irigarea zonelor mici/medii. Ideala pentru numeroase rezervoare de irigare. Cu 6 moduri de pulverizare.
Lancea ergonomica de pulverizare Karcher combina designul perfect si caracterul practic. Pentru utilizarea versatila in gradina lancea de pulverizare este ideala pentru irigarea gradinilor mici si medii. Combinatia perfecta a elegantei, a caracteristicilor de prima clasa si a designului ergonomic perfect face lancea de pulverizare de la Karcher ideala pentru irigarea fara efort chiar si pe pererioade mai indelungate. Pe scurt: solutia ideala pentru numeroase utilizari in gradina. Nota: duzele de pulverizare de la Karcher si lancile sunt compatibile cu toate sistemele de prindere disponibile. Caracteristici: control debit practic cu o singura mana (inclusiv functia ON/OFF), materiale robuste si 6 moduri de pulverizare.
Caracteristici si beneficii
6 tipuri de stropire
- Flexibil și multifuncțional
Controlul debitului de apa si a comutatorului pornit/oprit cu o mana
- Permite operarea cu o singura mana
Maner anti alunecare, ergonomic
- Pentru manevrare simpla si confortabila
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|850 x 150 x 66
Echipament
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: pulverizare ceață
- Model de pulverizare: jet orizontal plat
- Model de pulverizare: jet punct
- Model de pulverizare: aspersor
- Model de pulverizare: jet plat vertical
Video
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
- Arbori
- Pentru udarea plantelor în ghiveci
- Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.