Lancea ergonomica de pulverizare Karcher combina designul perfect si caracterul practic. Pentru utilizarea versatila in gradina lancea de pulverizare este ideala pentru irigarea gradinilor mici si medii. Combinatia perfecta a elegantei, a caracteristicilor de prima clasa si a designului ergonomic perfect face lancea de pulverizare de la Karcher ideala pentru irigarea fara efort chiar si pe pererioade mai indelungate. Pe scurt: solutia ideala pentru numeroase utilizari in gradina. Nota: duzele de pulverizare de la Karcher si lancile sunt compatibile cu toate sistemele de prindere disponibile. Caracteristici: control debit practic cu o singura mana (inclusiv functia ON/OFF), materiale robuste si 6 moduri de pulverizare.