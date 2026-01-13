Element de stropit din alama

Duză de alamă extrem de robustă pentru udarea zonelor de dimensiuni mici/ mijlocii. Mâner ergonomic cu inel de cauciuc pentru manevrare ușoară. Model de pulverizare reglabil — de la jet de putere la ceață pulverizată.

Duza de pulverizare din alama, robusta, pentru irigarea suprafetelor mici sau medii si a gradinilor. Manerul ergonomic permite operarea practica cu o singura mana, pentru irigarea fara efort a tuturor tipurilor de plante si pentru curatarea uneltelor de gradinarit si a mobilei. Duza de pulverizare ofera alte caracteristici utile, precum modul de pulverizare ajustabil de la jet complet la jet fin. Duza de pulverizare combina un design atractiv, usor de utilizat si o gama de functii utile. Pe scurt: solutia ideala pentru numeroase utilizari in gradina. Nota: Duzele de pulverizare Karcher sunt compatibile cu toate sistemele de prindere cu click disponibile.

Caracteristici si beneficii
Realizata din alama
  • Robustețe garantată
Elemente din plastic moale cu zonă de prindere
  • Pentru un confort și o protecție sporită.
Modelul de pulverizare poate fi reglat în orice mod de la jet puternic la jet conic
  • Ideal pentru udare (jet conic) și curățare (jet punctiform).

Specificatii tehnice

Date tehnice

Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 103 x 36 x 36

Echipament

  • Numărul de moduri de stropire: 2
  • Model de pulverizare: jet conic
  • Model de pulverizare: jet punct
Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Pentru udarea plantelor în ghiveci
  • Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.