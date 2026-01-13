Duza de pulverizare din alama, robusta, pentru irigarea suprafetelor mici sau medii si a gradinilor. Manerul ergonomic permite operarea practica cu o singura mana, pentru irigarea fara efort a tuturor tipurilor de plante si pentru curatarea uneltelor de gradinarit si a mobilei. Duza de pulverizare ofera alte caracteristici utile, precum modul de pulverizare ajustabil de la jet complet la jet fin. Duza de pulverizare combina un design atractiv, usor de utilizat si o gama de functii utile. Pe scurt: solutia ideala pentru numeroase utilizari in gradina. Nota: Duzele de pulverizare Karcher sunt compatibile cu toate sistemele de prindere cu click disponibile.