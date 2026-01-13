Element de stropit din alama
Duză de alamă extrem de robustă pentru udarea zonelor de dimensiuni mici/ mijlocii. Mâner ergonomic cu inel de cauciuc pentru manevrare ușoară. Model de pulverizare reglabil — de la jet de putere la ceață pulverizată.
Duza de pulverizare din alama, robusta, pentru irigarea suprafetelor mici sau medii si a gradinilor. Manerul ergonomic permite operarea practica cu o singura mana, pentru irigarea fara efort a tuturor tipurilor de plante si pentru curatarea uneltelor de gradinarit si a mobilei. Duza de pulverizare ofera alte caracteristici utile, precum modul de pulverizare ajustabil de la jet complet la jet fin. Duza de pulverizare combina un design atractiv, usor de utilizat si o gama de functii utile. Pe scurt: solutia ideala pentru numeroase utilizari in gradina. Nota: Duzele de pulverizare Karcher sunt compatibile cu toate sistemele de prindere cu click disponibile.
Caracteristici si beneficii
Realizata din alama
- Robustețe garantată
Elemente din plastic moale cu zonă de prindere
- Pentru un confort și o protecție sporită.
Modelul de pulverizare poate fi reglat în orice mod de la jet puternic la jet conic
- Ideal pentru udare (jet conic) și curățare (jet punctiform).
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|103 x 36 x 36
Echipament
- Numărul de moduri de stropire: 2
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru udarea plantelor în ghiveci
- Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.