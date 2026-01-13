Pistol cu reglaj pentru stropit
Udare simplă în funcție de necesități. Cu duză de pulverizare cu reglare a debitului de apă, care poate fi operat cu o singură mână, și 2 modele selectabile pentru pulverizare.
Duza de pulverizare dispune de un robinet de comandă care poate fi acționat cu o singură mână, permițând reglarea ușoară a debitului de apă cu degetul mare. Următoarele 2 modele de pulverizare pot fi, de asemenea, reglate continuu în funcție de cerințele duzei de grădină: jet punctiform și jet conic. Acest lucru permite ca rondurile de flori și plante să fie udate cu ușurință, iar terasele sau mobilierul de grădină să fie curățat de murdăria grosieră. Acest lucru face ca duza de pulverizare să fie perfectă atât pentru sarcini de udare, cât și pentru sarcini de curățare. Când nu este utilizată, debitul de apă poate fi oprit de la robinetul de comandă. Apropo: Duzele de la Kärcher sunt compatibile cu toate sistemele cu clic disponibile și pot fi conectate la furtunul tău de grădină fără nici o problemă.
Caracteristici si beneficii
Supapă ergonomică de comandă
- Reglarea debitului pe duză cu o singură mână.
Modelul de pulverizare poate fi reglat în orice mod de la jet puternic la jet conic
- Ideal pentru udare (jet conic) și curățare (jet punctiform).
Golirea automată
- Protecție optimă împotriva deteriorării din cauza înghețarii.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|210 x 42 x 79
Echipament
- Numărul de moduri de stropire: 2
- Volumul de apa poate fi ajustat
- Funcție de autogolire
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
Video
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.