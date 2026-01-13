Duza de pulverizare dispune de un robinet de comandă care poate fi acționat cu o singură mână, permițând reglarea ușoară a debitului de apă cu degetul mare. Următoarele 2 modele de pulverizare pot fi, de asemenea, reglate continuu în funcție de cerințele duzei de grădină: jet punctiform și jet conic. Acest lucru permite ca rondurile de flori și plante să fie udate cu ușurință, iar terasele sau mobilierul de grădină să fie curățat de murdăria grosieră. Acest lucru face ca duza de pulverizare să fie perfectă atât pentru sarcini de udare, cât și pentru sarcini de curățare. Când nu este utilizată, debitul de apă poate fi oprit de la robinetul de comandă. Apropo: Duzele de la Kärcher sunt compatibile cu toate sistemele cu clic disponibile și pot fi conectate la furtunul tău de grădină fără nici o problemă.