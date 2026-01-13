Cele mai înalte cerințe necesită materiale de înaltă calitate. Pistolul de pulverizare metalic Premium nu numai că stă confortabil în mână, ci este, de asemenea, extrem de robust și de durabil mulțumită finisajului metalic. Mânerul rotativ, cu care declanșatorul poate fi îndreptat înainte sau înapoi, impresionează prin confortul individual de operare pe care îl oferă doar Kärcher. Debitul de apă poate fi reglat după cu o singură mână, în funcție de necesități, prin intermediul robinetului de comandă. Mai mult decât atât, pistolul de pulverizare metalic Premium are 2 modele de pulverizare: jet punctiform și jet conic. Acestea pot fi reglate continuu în funcție de necesități. De exemplu, pentru udarea rondurilor de flori și plante sau pentru îndepărtarea murdăriei grosiere pe terase sau de pe mobilierul de grădină. Apropo: Duzele și conectorii de la Kärcher sunt compatibili cu toate sistemele cu clic disponibile și pot fi conectați la furtunul tău de grădină fără nici o problemă.