Sarcinile solicitante de udare pentru plantele cu cerințe diferite pot fi ușor gestionate cu pistolul de pulverizare multifuncțional Plus. Tehnologia inovatoare cu membrană dezvoltată de Kärcher garantează un cap de pulverizare la care nu există riscul de picurare, indiferent de modul de utilizare — chiar și atunci când se schimbă modelul de pulverizare. Dacă este necesar, membrana de pe discul care produce jetul duș poate fi îndepărtată și curățată, astfel încât să fie obținute întotdeauna rezultate optime de pulverizare. Mânerul rotativ, prin intermediul căruia declanșatorul cu blocare poate fi îndreptat înainte sau înapoi, oferă fiecărui individ confortul necesar în utilizare. Acest model are, de asemenea, 4 modele de pulverizare: duș, jet punctiform și jet plat, precum și ceața fină pulverizată. Pistolul este perfect pentru udarea delicată a plantelor sensibile, în timp ce dușul este ideal pentru udarea plantelor și a rondurilor de flori. Pentru sarcini de mică anvergură de curățare în grădină, se recomandă jetul punctiform. Iar prin utilizarea robinetul ergonomic de comandă, care poate fi acționat cu o singură mână, debitul de apă poate fi adaptat în funcție de necesități. Apropo: Duzele de la Kärcher sunt compatibile cu toate sistemele cu clic disponibile și pot fi conectate la furtunul tău de grădină fără nici o problemă.