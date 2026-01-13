Pistol pentru stropit "Plus"

Udare comodă: Pistolul de pulverizare Plus poate fi acționat individual datorită mânerului rotativ. Ideal pentru sarcini simple de udare.

Numai Kärcher oferă atât de mult confort: Mânerul rotativ, prin intermediul căruia declanșatorul poate fi îndreptat înainte sau înapoi, permite utilizarea individuală a pistolului de pulverizare. În plus, este realizat din elemente confortabile din plastic moale, care oferă protecție suplimentară. Folosind robinetul de comandă, care poate fi acționat cu o singură mână, debitul de apă poate fi și el reglat în funcție de necesități. Pistolul de pulverizare Plus are 2 modele de pulverizare: jet punctiform și jet conic. Acestea sunt reglabile continuu pentru a se potrivi nevoilor - de exemplu, pentru udarea rondurilor de flori și plante sau pentru îndepărtarea murdăriei grosiere pe terase sau de pe mobilierul de grădină. Apropo: Duzele de la Kärcher sunt compatibile cu toate sistemele cu clic disponibile și pot fi conectate la furtunul tău de grădină fără nici o problemă.

Caracteristici si beneficii
Mâner rotativ
  • Operare individualizată cu mânerul declanșatorului îndreptat înainte sau înapoi.
Supapă ergonomică de comandă
  • Reglarea debitului pe duză cu o singură mână.
Blocare facilă a mânerului declanșatorului
  • Pentru udare comodă și continuă.
Modelul de pulverizare poate fi reglat în orice mod de la jet puternic la jet conic
  • Ideal pentru udare (jet conic) și curățare (jet punctiform).
Elemente din plastic moale
  • Pentru rezistență la alunecare, confort sporit și protecție împotriva deteriorării.
Golirea automată
  • Protecție optimă împotriva deteriorării din cauza înghețarii.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Culoarea antracit
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 210 x 42 x 105

Echipament

  • Numărul de moduri de stropire: 2
  • Mâner rotativ
  • Blocare la mâner
  • Volumul de apa poate fi ajustat
  • Funcție de autogolire
  • Elemente din plastic moale
  • Model de pulverizare: jet conic
  • Model de pulverizare: jet punct
Pistol pentru stropit "Plus"
Pistol pentru stropit "Plus"

