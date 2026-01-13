Numai Kärcher oferă atât de mult confort: Mânerul rotativ, prin intermediul căruia declanșatorul poate fi îndreptat înainte sau înapoi, permite utilizarea individuală a pistolului de pulverizare. În plus, este realizat din elemente confortabile din plastic moale, care oferă protecție suplimentară. Folosind robinetul de comandă, care poate fi acționat cu o singură mână, debitul de apă poate fi și el reglat în funcție de necesități. Pistolul de pulverizare Plus are 2 modele de pulverizare: jet punctiform și jet conic. Acestea sunt reglabile continuu pentru a se potrivi nevoilor - de exemplu, pentru udarea rondurilor de flori și plante sau pentru îndepărtarea murdăriei grosiere pe terase sau de pe mobilierul de grădină. Apropo: Duzele de la Kärcher sunt compatibile cu toate sistemele cu clic disponibile și pot fi conectate la furtunul tău de grădină fără nici o problemă.