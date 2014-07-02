Set cu furtun ideal pentru incepatori. Setul include furtun standard de 20 m (1/2"), un pistol de pulverizare, un conector de robinet cu filet 3/4 cu reductie cu filet 1/2", un conector de furtun universal si un conector de furtun cu Aqua Stop. Furtunurile de gradina Karcher sunt flexibile, durabile si nu se indoaie. Avantajele sunt clare: durabil si simplu de manevrat pentru o gradina perfecta. Irigarea cu Karcher, este metoda inteligenta de irigare!