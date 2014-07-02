Set de furtunuri 1/2'' - 20m
Set de furtunuri cu furtun standard de 20 m (1/2"), pistol de pulverizare, racord de robinet cu filet 3/4" cu reductie cu filet 1/2", racord de furtun universal si racord universal cu Aqua Stop.
Set cu furtun ideal pentru incepatori. Setul include furtun standard de 20 m (1/2"), un pistol de pulverizare, un conector de robinet cu filet 3/4 cu reductie cu filet 1/2", un conector de furtun universal si un conector de furtun cu Aqua Stop. Furtunurile de gradina Karcher sunt flexibile, durabile si nu se indoaie. Avantajele sunt clare: durabil si simplu de manevrat pentru o gradina perfecta. Irigarea cu Karcher, este metoda inteligenta de irigare!
Caracteristici si beneficii
Furtun standard 1/2", 20 m
- Set ideal pentru incepatori
Sistem cu prindere rapida
- Potrivit pentru toate marcile cunoscute
Pistol pulverizator cu jet ajustabil
- Tipul de stropire poate fi modificat de la dur pana la moale
Cupla furtun universala 2.645-191.0
- Potrivit pentru toate marcile cunoscute
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Diametru
|1/2″
|Lungime furtun (m)
|20
|Dimensiune filet
|G3/4
|Culoarea
|Galben
|Greutate (kg)
|2,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|360 x 360 x 100
Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.
Echipament
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct