Set furtun de racordare

Racord cu robinet G3 / 4 cu reductor G1 / 2, cuplaj universal pentru 2 x furtun și furtun PrimoFlex® 1,5 m (5/8 ") Pentru conectarea caruciorului de furtun si a tamburului la robinet.

Set pentru conectarea cărucioarelor de furtun la robinet. Set-ul include un adaptor la robinet G3 / 4 cu reductor G1 / 2, două cuple rapide universale de furtun și un furtun PrimoFlex® de 1,5 m (5/8 "). Furtunurile de grădină ale liniei de irigație Kärcher sunt extrem de flexibile, robuste și rezistente. Avantajele sunt evidente, o durată de viață lungă și o manevrare ușoară.

Caracteristici si beneficii
Furtun 5/8" s PrimoFlex®, 1,5 m
2 x cupla furtun universala 2.645-191.0
  • Adecvat pentru toate furtunurile de gradina
Pentru cuplarea carutului si a suportului pentru furtun cu robinetul pentru apa

Specificatii tehnice

Date tehnice

Diametru 5/8″
Lungime furtun (m) 1,5
Dimensiune filet G3/4
Culoarea Galben
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 210 x 210 x 58

Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.

Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
  • Pentru udarea plantelor în ghiveci
  • Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.