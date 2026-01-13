Set pentru conectarea cărucioarelor de furtun la robinet. Set-ul include un adaptor la robinet G3 / 4 cu reductor G1 / 2, două cuple rapide universale de furtun și un furtun PrimoFlex® de 1,5 m (5/8 "). Furtunurile de grădină ale liniei de irigație Kärcher sunt extrem de flexibile, robuste și rezistente. Avantajele sunt evidente, o durată de viață lungă și o manevrare ușoară.