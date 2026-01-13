Placa cu senzor de inlocuire
Senzor de înlocuire tampoane pentru eco SensoTimer ST6! ogic și eco ST6 Duo! Ecogic, pentru a menține funcționarea optimă a sistemului, în orice moment. Tampoanele de senzori trebuie schimbate o dată pe an
Programatorul de udare A SensoTimer ST6 și ST6 Duo eco!logic cu control de umiditate. Senzorii incluși în setul de livrare masoara nivelul de umiditate a solului și a trimite această valoare prin radio către SensoTimer. Tampoanele senzorului trebuie să fie în contact cu solul, în scopul de a lua măsurători, si trebuie înlocuite o dată pe an, cu unele de rezerva pentru a ne asigura că sistemul funcționează fără probleme. Tampoanele de senzori pot fi înlocuite rapid și ușor cu ajutorul unei șurubelnițe. Acest lucru implică desurubare două șuruburi pe partea din spate a senzorului, scoate capacul frontal și scoaterea lor. Vechiul tampon poate apoi fi ușor înlocuit cu unul nou. În cele din urmă, capacul senzorului este remontat și fixat în poziție cu ajutorul șuruburilor de pe partea din spate. Terminat.
Caracteristici si beneficii
Placa cu senzor inlocuibila
- Operarea optima a sistemului senzorului
Irigare cu umiditate controlata
- Pentru irigare, in functie de necesar
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|48 x 12 x 4
Pachet de livrare
- Senzor de inlocuire perie disc: 2 Bucată
Video
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii