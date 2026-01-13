Cu functia eco!ogic poti amana udarea cu 1 – 7 zile. Astfel salvezi apa si incurajezi cresterea radacinilor plantelor.

Daca parametrul este setat la [ -d ] functia este oprita si sistemul porneste imediat ce nivelul de umiditate scade sub pragul de declansare setat.

Daca functia este activa, udarea va fi amanata in functie de timpul setat.

Exemplu pentru o amanare de doua zile:

presupunand ca ati setat udarea pentru Luni la 8 dimineata daca umiditatea solului scade sub valoarea specificata, nu a plouat si a fost setata o amanare de 2 zile, atunci sistemul va porni udarea Miercuri la 8 dimineata. Daca intre timp ploua si solul atinge umiditatea dorita, sistemul va porni udarea la urmatorul timp specificat (daca nivelul de umiditate scade sub nivelul setat). Timpul specificat este din nou intarziat cu doua zile.