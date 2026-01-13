Colierele de pulverizare sunt parte a "Karcher Rain System®". Acestea pot fi fixate rapid in orice moment la furtunul Karcher Rain System®. Instalarea este rapida, simpla si nu necesita instrumente. Acul integrat de pe colierul deschis de pulverizare este pur si simplu blocat in furtun. Prin inchidere, colierul de pulverizare este fixat in mod sigur de furtun. Alinierea unghiului de pulverizare poate fi ajustata orizontal si vertical datorita capului rotativ. Pe duza, volumul de apa poate fi ajustat de la 0-55 l/h conform cerintelor si pentru a conserva resursele. Deosenit de eficient Karcher Rain System® cu presiune de 4 bari contine un furtun de 1/2" cu picurare si coliere de pulverizare si combina avantajele micro-picurarii si ale irigarii conventionale. Karcher Rain System® poate fi adaptat individual la orice gradina si lucreaza perfect cu SensoTimer pentru controlul irigarii in functie de necesitati.