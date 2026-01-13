Set-ul de baza ideal pentru o irigarea eficientă, economică și bazată pe necesități. Kärcher Rain Box conține un conector G1 cu reductie G 3/4 pentru conectarea la un robinet, 2 cuple, 1 filtru, furtun Kärcher Rain System® de 15 m, furtun de 10 m, 4 piese T cu reglare, 4 piese I, 10 coliere de picurare și 5 accesorii pentru fixarea furtunurilor. Toate componentele pot fi instalate fără utilizarea uneltelor. Colierele de picurare pot fi atașate la furtunul Kärcher Rain System® și reglate (0-10 l/h). Furtunul poros iriga uniform pe toată lungimea și poate fi reglat în mod optim. Sistemul funcționează cu o presiune de până la 4 bari, poate fi adaptat individual la fiecare grădină și funcționează perfect cu SensoTimer, pentru controlul irigarii în funcție de necesități.