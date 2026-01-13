Sistem de irigatii Kärcher
Sistemul de irigatii extensibil cu filtru de apa, coliere de picurare, accesorii de conectare și furtunuri. Acesta este set-ul ideal pentru irigarea eficientă a grădinii.
Set-ul de baza ideal pentru o irigarea eficientă, economică și bazată pe necesități. Kärcher Rain Box conține un conector G1 cu reductie G 3/4 pentru conectarea la un robinet, 2 cuple, 1 filtru, furtun Kärcher Rain System® de 15 m, furtun de 10 m, 4 piese T cu reglare, 4 piese I, 10 coliere de picurare și 5 accesorii pentru fixarea furtunurilor. Toate componentele pot fi instalate fără utilizarea uneltelor. Colierele de picurare pot fi atașate la furtunul Kärcher Rain System® și reglate (0-10 l/h). Furtunul poros iriga uniform pe toată lungimea și poate fi reglat în mod optim. Sistemul funcționează cu o presiune de până la 4 bari, poate fi adaptat individual la fiecare grădină și funcționează perfect cu SensoTimer, pentru controlul irigarii în funcție de necesități.
Caracteristici si beneficii
Set complet
- Sistem complet Kärcher Rain System®.
- Pregatit pentru utilizare: Toate componentele relevante ale sistemului sunt incluse in set.
Garnitura etansare cu reglarea volumului apei
- Irigarea dedicata a plantelor, in functie de nevoi.
Atasarea la furtunul Kärcher Rain System®
- Montare flexibila, precisa
Garnitura etansare cu ac integrat
- Instalare fara a fi necesare alte scule
Duza de etansare resigilabila
- Colierele pot fi atasate usor si demontate dupa caz.
Numar clar de componente
- Nu necesita planificare complexa.
Furtun Kärcher Rain System® integrat
- Poate fi intins intr-o maniera extrem de flexibila
Cupla "T" cu reglare a volumului apei
- Ajustarea optima a volumului apei, pentru furtunul submersibil.
Posibilitate de prelungire
- Poate fi extins cu usurinta cu alte componente Kärcher Rain System®
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Presiunea maximă (bar)
|4
|Culoarea
|Galben
|Greutate (kg)
|2,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|380 x 289 x 113
Pachet de livrare
- Include filtru
- Conector in T cu reglare debit: 4 Bucată
- Conector in I: 4 Bucată
- Opritoare furtun, mari: 5 Bucată
- Duze picurare: 10 Bucată
- Duze picurare furtun: 5 Bucată
- Furtunul de picurare: 10 m
- Furtun Kärcher Rain System®: 1/2″, 1 x 15 m
- Racord: 2 Bucată
- Adaptor robinet cu reductor, G3/4, G1: 1 Bucată
Echipament
- Volumul de apa poate fi ajustat
Video
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Straturi de flori, zone cu legume
- Garduri vii
- Plantare in randuri
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.