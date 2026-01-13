Furtun de absorbtie
Datorita aplicarii uniforme, furtunul de absorbtie cu lungimea de 25 m este perfect pentru irigarea eficienta a gardurilor vii si a tufisurilor. Furtunul nu contine ftalati si poate fi prelungit pana la 50 m.
Furtunul de absorbtie cu lungimea de 25 m este o parte a Karcher Rain System®. Apa picura din furtun in mod uniform peste intreaga lungime si se opreste exact acolo unde este nevoie. Acest lucru asigura o irigare extrem de eficienta a gardurilor vii si a tufisurilor. Furtunul poate fi scurtat pentru a corespunde cerintelor si prelungit cu ajutorul pieselor I sau racordat cu piesele T (lungime maxima a furtunului: 50 m). O piesa in T este recomandata in special pentru racordarea la Karcher Rain System®. Datorita T-ului ajustabil lateral, cantitatea necesara de apa pentru furtunul de absorbtie poate fi reglata optim. Furtunul cu doua indoituri nu contine ftalati, cadmiu, bariu si plumb si, prin urmare, nu este daunator pentru sanatate. In mod ideal, furtunul este functional cu pana la 2 bari. Instalarea furtunului este foarte simpla si nu necesita utilizarea altor instrumente. Karcher Rain System® combina avantajele micro-picurarii si ale irigarii conventionale, lucreaza cu o presiune de pana la 4 bari si poate fi adaptat in mod individual la aproape orice tip de gradina.
Caracteristici si beneficii
Furtun de absorbtie pentru Kärcher Rain System ®
- Udarea directa a tuturor plantelor.
Posibilitate de prelungire pana la 50 m
- Distribuire constanta si uniforma la nivelul intregului furtun.
Furtun de grădină de calitate
- Nu reprezinta niciun risc pentru mediu sau sanatate.
Fara plumb, cadmiu si bariu
- Nu reprezinta niciun risc pentru mediu sau sanatate.
Rezistent la conditii de iarna
- De asemenea, furtunul poate ramane in aer liber in timpul iernii.
Presiunea optima pentru furtunul submersibil este 2 bari.
- Distribuire constanta si uniforma la nivelul intregului furtun.
Se poate utiliza in subteran
- Furtunul submersibil poate fi ingropat la o adancime de pana la 5 cm, sub un strat de pamant nisipos
Lungime 25 m
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Diametru
|1/2″
|Lungime furtun (m)
|25
|Presiunea maximă (bar)
|4
|Volum de iesire la 4 bari (l/h)
|625
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|1,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|235 x 455 x 29
Echipament
- Rezistent la conditii de iarna
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Garduri vii
- Plantare in randuri