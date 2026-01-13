Furtunul de absorbtie cu lungimea de 25 m este o parte a Karcher Rain System®. Apa picura din furtun in mod uniform peste intreaga lungime si se opreste exact acolo unde este nevoie. Acest lucru asigura o irigare extrem de eficienta a gardurilor vii si a tufisurilor. Furtunul poate fi scurtat pentru a corespunde cerintelor si prelungit cu ajutorul pieselor I sau racordat cu piesele T (lungime maxima a furtunului: 50 m). O piesa in T este recomandata in special pentru racordarea la Karcher Rain System®. Datorita T-ului ajustabil lateral, cantitatea necesara de apa pentru furtunul de absorbtie poate fi reglata optim. Furtunul cu doua indoituri nu contine ftalati, cadmiu, bariu si plumb si, prin urmare, nu este daunator pentru sanatate. In mod ideal, furtunul este functional cu pana la 2 bari. Instalarea furtunului este foarte simpla si nu necesita utilizarea altor instrumente. Karcher Rain System® combina avantajele micro-picurarii si ale irigarii conventionale, lucreaza cu o presiune de pana la 4 bari si poate fi adaptat in mod individual la aproape orice tip de gradina.