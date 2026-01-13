Colierele cu picurare permit irigarea directa a plantelor si sunt o parte a "Karcher Rain System®". Acestea pot fi fixate in orice punct de pe furtunul Karcher Rain System®. Instalarea este rapida, usoara si nu necesita unelte. Colierul cu picurare este deschis, furtunul de irigare este prins cu ajutorul unui ac integrat in punctul dorit, iar colierul este fixat prin inchidere. Gata. Cu capul rotativ, volumul de apa poate fi ajustat de la 0 la 10 l/h si acest lucru inseamna ca poate fi evitat consumul inutil. Sistemul de irigare deosebit de eficient "Karcher Rain System® functioneaza cu presiunea de 4 bari, include un furtun 1/2" si coliere de pulverizare si combina avantajele micro-picurarii cu irigarea conventionala. "Karcher Rain System®" poate fi adaptat individual la aproape toate gradinile si lucreaza in mod eficient cu SensoTimer pentru controlul irigarii in functie de cerere.