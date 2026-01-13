Reducator de presiune si filtru de particule
Reductorul de presiune cu filtru reduce presiunea de intrare de la max. 12 bari la o presiune optima de 4 bari pentru Kärcher Rain System®. Filtrul protejeaza Kärcher Rain System® de particulele de murdarie.
Limitatorul de presiune cu filtru, este parte a Karcher Rain System®. Acesta reduce presiunea de intrare de la max. 12 bari la o presiune de iesire de 4 bari si este instalat intre furtunul de alimentare si Karcher Rain System®. Filtrul de particule protejeaza sistemul de particulele de murdarie. Filtrul poate fi usor de indepartat si de curatat. Exista un conector de robinet pe partea de intrare, care este compatibil cu toate sistemele de prindere. Partea de iesire este racordul pentru furtunul Karcher Rain System® sau furtunul de absorbtie. Furtunurile sunt fixate direct si fixate folosind o piulita de imbinare, fara nici o unealta. Karcher Rain System® combina avantajele sistemelor de micro-picurare si ale sistemelor de irigare conventionala. Acesta functioneaza cu o presiune de pana la 4 bari, poate fi adaptat individual la aproape orice tip de gradina si functioneaza perfect cu SensoTimer pentru controlul irigarii in functie de necesitati.
Caracteristici si beneficii
Filtru integrat
- Protectie, Karcher Rain System, impotriva particulelor de murdarie.
Limitator de presiune integrat
- Reduce presiunea de intrare de la max. 12 bari la 4 bari presiune de iesire.
Filtru demontabil
- Filtru usor de curatat.
Design ergonomic
- Usor de utilizat.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Filet de racordare
|G3/4
|Presiunea maximă (bar)
|12
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|250 x 470 x 470
Pachet de livrare
- G3/4-cuplaj robinet
- Include filtru
Echipament
- Racord pentru furtun Kärcher Rain System®
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Straturi de flori, zone cu legume
