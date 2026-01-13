Colierele de etansare sunt parte a "Karcher Rain System®". Acestea pot fi fixate rapid in orice moment la furtunul Karcher Rain System® si sunt utilizate pentru a etansa orificiile care nu mai sunt necesare. Suprafata cauciucata si acul integrat interior fac acest lucru posibil. Instalarea este rapida, simpla si nu necesita unelte. Pinul este fixat in orificiul care trebuie etansat si colierul trebuie inchis. Acest lucru securizeaza in eficient furtunul, ca apoi sa continue sa fie utilizat fara pierderi de apa. Sistemul de pulveriuare deosebit de eficient Karcher Rain System® cu presiune de 4 bari include un furtun de 1/2" cu picurare, coliere de pulverizare si combina avantajele micro-picurarii si ale irigarii conventionale. Karcher Rain System® poate fi adaptat individual la aproape orice gradina si lucreaza perfect cu SensoTimer pentru controlul irigarii in functie de necesitati.