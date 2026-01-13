Piesa in T cu reglare, este o parte a Karcher Rain System®. Aceasta conecteaza trei furtunuri Karcher Rain System® sau furtunuri de absorbtie unele intre altele si permite asezarea a doua linii de furtunuri independente. Acest lucru inseamna ca sistemul poate fi perfect adaptat la cerinte individuale. T-ul lateral are un volum ajustabil si prin urmare, are o presiune reglabila si este perfect pentru conectarea furtunului de absorbtie. Furtunul este extrem de usor de instalat, fara a utiliza alte instrumentele. Furtunul este pur si simplu apasat in piesa T si fixat utilizand o saiba de imbinare. Karcher Rain System® extrem de eficient combina avantajele micro-picurarii si ale sistemelor de irigare conventionala, lucreaza cu o presiune de pana la 4 bari si se caracterizeaza printr-un furtun cu coliere de picurare si pulverizare. Karcher Rain System® poate fi adaptat in mod individual la aproape orice tip de gradina si lucreaza perfect cu SensoTimer pentru controlul irigarii bazat pe necesitati.