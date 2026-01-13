T - Racord cu ajustarea debitului de apa
Piesa in T cu posibilitate de reglare conecteaza 3 furtunuri Kärcher Rain System® si furtunuri de absorbtie. Teul lateral este reglabil si este perfect pentru racordarea furtunului de absorbtie.
Piesa in T cu reglare, este o parte a Karcher Rain System®. Aceasta conecteaza trei furtunuri Karcher Rain System® sau furtunuri de absorbtie unele intre altele si permite asezarea a doua linii de furtunuri independente. Acest lucru inseamna ca sistemul poate fi perfect adaptat la cerinte individuale. T-ul lateral are un volum ajustabil si prin urmare, are o presiune reglabila si este perfect pentru conectarea furtunului de absorbtie. Furtunul este extrem de usor de instalat, fara a utiliza alte instrumentele. Furtunul este pur si simplu apasat in piesa T si fixat utilizand o saiba de imbinare. Karcher Rain System® extrem de eficient combina avantajele micro-picurarii si ale sistemelor de irigare conventionala, lucreaza cu o presiune de pana la 4 bari si se caracterizeaza printr-un furtun cu coliere de picurare si pulverizare. Karcher Rain System® poate fi adaptat in mod individual la aproape orice tip de gradina si lucreaza perfect cu SensoTimer pentru controlul irigarii bazat pe necesitati.
Caracteristici si beneficii
Teu lateral ajustabil
- Irigarea dedicata a plantelor, in functie de nevoi.
- Teul lateral este perfect pentru cuplarea furtunului de absorbtie.
Teu lateral ajustabil
Piesa T cu trei racorduri
- Pentru a conecta furtunurile si sistemele de irigare Kärcher Rain System™.
Design ergonomic
- Usor de utilizat.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Presiunea maximă (bar)
|4
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|108 x 102 x 33
Pachet de livrare
- Conector in T cu reglare debit: 2 Bucată
Echipament
- Volumul de apa poate fi ajustat
Video
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Straturi de flori, zone cu legume