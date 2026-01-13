Set de racord pentru furtun
Setul de racordare contine piese diverse in T, I si finale, care extind Kärcher Rain System® si ofera oportunitati de racordare pentru furtunurile Kärcher Rain System®.
Setul de conectori este un set de prelungire pentru sistemul de irigare Karcher Rain System®, contine 4 piese in T, 4 piese in L si 5 piese de capat. Piesa in T se conecteaza cu trei furtunuri sau 3 seturi Karcher Rain System® . Teul lateral al piesei in T are volum reglabil si, prin urmare, are functia de ajustare a presiunii si este ideal pentru cuplafea unui furtun de absorbtie. Piesa in I este adecvata pentru fixarea furtunului de absorbtie la capatun setului Karcher Rain System® sau pentru a conecta doua furtunuri Karcher Rain System®. Cu ajutorul piesei de capat, furtunurile scurtate pot fi etansate in orice moment. Instalarea furtunurilor nu necesita unelte si este extrem de simpla: Furtunul este pur si simplu apasat in conector sau in piesa de capat si este fixat cu ajutorul unei piulite de imbinare. Karcher Rain System® poate fi folosit la aproape orice gradina si functioneaza perfect cu SensoTimer, pentru controlul irigarii in functie de necesitati.
Caracteristici si beneficii
Set de extindere pentru Kärcher Rain System®
- Extensie Kärcher Rain System®
Piesa laterala "T" ajustabila
- Irigarea dedicata a plantelor, in functie de nevoi.
- Piesa laterala "T" pentru conectarea furtunului de aspirare
Piesa T cu trei racorduri
- Cuplare usoara a furtunurilor Kärcher Rain System® si a furtunurilor de absorbtie
Oprire furtun
- Etansare convenabila a furtunului Kärcher Rain System® sau a furtunului de absorbtie
Piesa I cu doua racorduri
- Cuplare usoara a furtunurilor Kärcher Rain System® si a furtunurilor de absorbtie
Design ergonomic
- Usor de utilizat.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Presiunea maximă (bar)
|4
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|103 x 101 x 33
Pachet de livrare
- Conector in T cu reglare debit: 4 Bucată
- Conector in I: 4 Bucată
- Opritoare furtun, mari: 5 Bucată
Echipament
- Volumul de apa poate fi ajustat
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Straturi de flori, zone cu legume
