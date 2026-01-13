Micro set de irigare
Setul de duze contine coliere variate de pulverizare, etansare si anti-picurare pentru Kärcher Rain System®, prelungind astfel in mod eficient sistemul de irigare.
Setul de duze este un set de prelungire pentru Karcher Rain System® si contine 5 coliere de picurare, 10 coliere de etansare si de pulverizare (4x90º, 4 x 180º, 2 x 360º) si 5 crampoane de la sol. Colierele de picurare si pulverizare pot fi atasate intr-un punct al furtunului Karcher Rain System®. Instalarea colierelor este rapida, simpla si nu necesita alte unelte. Acul integrat de pe colierul deschis este fixat pur si simplu in furtun. Inchiderea colierului il fixeaza acul in furtun. Volumul de apa al colierului cu picurare poate fi ajustat pe orizontala si pe verticala datorita capului cu pulverizare rotativa. Din duza, volumul de apa poate fi ajustat de la 0-55 l/h pentru a economisi bani si resurse. Orificiile din furtun inutile pot fi reetansate cu coliere de etansare. Karcher Rain System® functioneaza cu max. 4 bari, combina avantajele micro-picurarii si irigarea conventionala si poate fi folosit in orice gradina.
Caracteristici si beneficii
Set de extindere pentru Kärcher Rain System®
- Extensie Kärcher Rain System®
Volumul de apa al duzei de pulverizare si garniturii de etansare poate fi reglat
- Irigarea dedicata a plantelor, in functie de nevoi.
Atasarea la furtunul Kärcher Rain System®
- Montare flexibila, precisa
Garnituri cu ac inclus
- Instalare fara a fi necesare alte scule
Capul garniturii de pulverizare poate fi ajustat
- Unghiul de pulverizare poate fi ajustat usor si optim
Garnituri de pulverizare cu diferite tipuri de duze
- Unghiuri de pulverizare diferite, pentru irigarea dedicata
Garnituri reetansabile
- Colierele pot fi atasate usor si demontate dupa caz.
Tija cu unealta de marcaj
- Determinarea adancimii de inserare optime
Tija cu garnitura cauciuc pentru fixare
- Furtunul Kärcher Rain System® si sistemul de irigare pot fi fixate cu usurinta
Suprafata din cauciuc pe interiorul garniturii
- Asigurarea resigilarii orificiilor din furtun
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Presiunea maximă (bar)
|4
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|15 x 24 x 54
Pachet de livrare
- Duze picurare: 5 Bucată
- Garnituri de etansare: 10 Bucată
- Duze picurare furtun: 5 Bucată
- Duze de pulverizare 360º: 2 Bucată
- Duze de pulverizare 180º: 4 Bucată
- Duze de pulverizare 90º: 4 Bucată
Echipament
- Volumul de apa poate fi ajustat
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Straturi de flori, zone cu legume
- Pentru udarea plantelor în ghiveci
- Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)