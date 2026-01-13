Piesa din capat este o parte a Karcher Rain System®. Aceasta etanseaza furtunul Karcher Rain System® sau furtunul de absorbtie, astfel incat sistemul poate fi adaptat in mod individual si flexibil la situatia respectiva a gradinii. Furtunurile asezate sau scurtate pot fi conectate in orice punct. Instalarea furtunului este o joaca de copil si poate fi realizata fara a utiliza instrumente. Furtunul este pur si simplu apasat in piesa de capat si fixat folosind o saiba de imbinare. Karcher Rain System® combina avantajele micro-picurarii si ale sistemelor de irigare conventionala. Sistemul de irigare deosebit de eficient lucreaza cu o presiune de pana la 4 bari, include un furtun de 1/2" cu picurare si coliere de pulverizare. Karcher Rain System® poate fi adaptat in mod individual la aproape orice tip de gradina si lucreaza perfect cu SensoTimer pentru controlul irigarii bazat pe necesitati.