Opritor pentru furtun
Prin piesa finala, furtunurile Kärcher Rain System® si furtunurile de absorbtie pot fi sigilate in mod sigur. Acesta este montat la capatul furtunului respectiv fara utilizarea de unelte.
Piesa din capat este o parte a Karcher Rain System®. Aceasta etanseaza furtunul Karcher Rain System® sau furtunul de absorbtie, astfel incat sistemul poate fi adaptat in mod individual si flexibil la situatia respectiva a gradinii. Furtunurile asezate sau scurtate pot fi conectate in orice punct. Instalarea furtunului este o joaca de copil si poate fi realizata fara a utiliza instrumente. Furtunul este pur si simplu apasat in piesa de capat si fixat folosind o saiba de imbinare. Karcher Rain System® combina avantajele micro-picurarii si ale sistemelor de irigare conventionala. Sistemul de irigare deosebit de eficient lucreaza cu o presiune de pana la 4 bari, include un furtun de 1/2" cu picurare si coliere de pulverizare. Karcher Rain System® poate fi adaptat in mod individual la aproape orice tip de gradina si lucreaza perfect cu SensoTimer pentru controlul irigarii bazat pe necesitati.
Caracteristici si beneficii
Oprire furtun
- Capat securizat al furtunului Kärcher Rain System® sau al furtunului de absorbtie.
Design ergonomic
- Usor de utilizat.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Presiunea maximă (bar)
|4
|Culoarea
|Negru
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|64 x 26 x 26
Pachet de livrare
- Opritoare furtun, mari: 2 Bucată
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Straturi de flori, zone cu legume