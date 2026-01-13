Tija de fixare in sol este parte a Karcher Rain System®. Aceasta fixeaza in mod fiabil furtunul Karcher Rain System® si furtunul de absorbtie in locul dorit si creeaza distanta necesara fata de sol. Tijele cu lungimea de 17 cm au un instrument de marcare pentru stabilirea adancimii optime de insertie. Inelul din cauciuc de pe punctul de fixare asigura o pozitie sigura a furtunurilor. Karcher Rain System® combina avantajele micro-picurarii si irigarea conventionala. Sistemul de irigare deosebit de eficient Karcher Rain System® functioneaza cu pana la 4 bari presiune si se caracterizeaza printr-un furtun 1/2" cu picurare si capete de pulverizare. Karcher Rain System® poate fi adaptat utilizat la aproape orice gradina si functioneaza perfect cu SensoTimer, pentru controlul irigatiei in functie de nevoi.