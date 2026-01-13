Piesa in I este o parte a Karcher Rain System®. Aceasta conecteaza doua furtunuri Karcher Rain System® sau furtunuri de absorbtie unele intre altele si permite reglarea individuala, dupa necesitati. Piesa I este perfecta pentru conectarea furtunului de absorbtie la capatul furtunului Karcher Rain System® sau pentru conectarea a doua furtunuri Karcher Rain System®. Furtunul este extrem de simplu de instalat, fara utilizarea altor instrumente. Furtunul este pur si simplu apasat in piesa I si fixat folosind o saiba de imbinare. Karcher Rain System® combina avantajele micro-picurarii si ale sistemelor de irigare conventionala. Sistemul de irigare deosebit de eficient lucreaza cu o presiune de pana la 4 bari, contine un furtun de 1/2" de absorbtie si coliere de pulverizare, poate fi adaptat in mod individual la aproape orice tip de gradina si lucreaza perfect cu SensoTimer pentru controlul irigarii bazat pe necesitati.