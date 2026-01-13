Set-ul furtunului de irigare este complet gata de conectare și conține un filtru, un furtun poros de 20 m și o terminatie capat furtun. Apa curge uniform pe toată lungimea furtunului. Deoarece apa este aplicată exact acolo unde este nevoie, gardurile vii și plantele sunt udate optim. Furtunul poate fi scurtat dacă este necesar și sigilat cu piesa terminatie capat furtun. Furtunul cu două straturi nu contine cadmiu, bariu și plumb și nu dauneaza sănătatii. În mod ideal, furtunul este operat cu max. 2 bari. Filtrul protejează furtunul de particulele de murdărie. Filtru poate fi îndepărtat și curățat. Pe partea de intrare există un conector de robinet, care este compatibil cu toate sistemele cunoscute. Sistemul eficient de irigare Kärcher® combină avantajele sistemelor de udare micro-picătură cu cele convenționale. Funcționează cu presiune de până la 4 bar și poate fi adaptat aproape în orice grădină.