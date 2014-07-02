Detergent pentru geamuri RM 503 concentrat, 20ml

Solutie pentru curatat geamuri, ambalata in doze practice. Solutia curata fara urme suprafetele netede, rezistente la apa, precum geamuri, ferestre, oglinzi, cabine de dus etc. Ploaia aluneca mai repede si impiedica patarea geamurilor .