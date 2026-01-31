Antispumă cu miros de fructe 125 ml, 125ml

Cu acesta solutie cu un miros de fructe fără alergeni, spuma enervantă este eliminată într-o clipă.

Cu acesta solutie cu un miros de fructe fără alergeni, spuma enervantă este eliminată într-o clipă.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (ml) 125
Unitate ambalare (Bucată) 6
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 40 x 40 x 140
Antispumă cu miros de fructe 125 ml, 125ml
Domenii de intrebuintare
  • Antispumant pentru aspiratoare cu filtrare prin apă și aspiratoare cu aburi