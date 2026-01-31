Aparat de spalat cu presiune profesional HD 4/11 C Bp Pack
Primul aparat de curățat cu înaltă presiune profesional alimentat cu baterie HD 4/11 C Battery. Pentru aplicații mobile, cum ar fi, de ex. în domeniul municipal sau în amenajarea teritoriului. Incl. 2 baterii litiu-ion de 36 V.
HD 4/11 C Bp este echipat cu 2 baterii litiu-ion de 36 V extrem de puternice și este astfel primul aparat de curățat cu înaltă presiune alimentat de baterii de la Kärcher care funcționează la nivel profesional. Bateriile noastra din platforma de 36 V garantează performanțe excelente de curățare și perioade lungi de funcționare și sunt compatibile cu alte aparate din aceeași gamă. HD 4/11 C Bp este potrivit oriunde unde nu sunt disponibile sursele de energie, așa cum este adesea in activitatea de peisagistica si curatenie stradala. De asemenea, aparatul de curățat cu înaltă presiune mobil este potrivit atât pentru funcționare verticală, cât și orizontală. Impresionează prin componente de înaltă calitate, cum ar fi chiulasa din alamă, eliberarea automată a presiunii, pistolul de înaltă presiune EASY!Force, cuplajele cu eliberare rapidă EASY!Lock și depozitarea simpla a accesoriilor. Modul eco!efficiency este perfect pentru murdăria mai ușoară pentru a reduce consumul și astfel extinde durata de funcționare a bateriei până la 34 de minute.
Caracteristici si beneficii
Platformă a bateriei de 36 VPerformanțe ridicate de curățare și perioade lungi de rulare. Baterii compatibile pe mai multe intervale. Încărcător rapid care economisește timp.
Mod eco! eficient și economEconomisește energie și extinde durata de funcționare a bateriei. Performanțe reduse de curățare pentru murdărie mai ușoară.
CalitateDepresurizarea automată protejează componentele și prelungește durata de functionare. Chiulasa cilindru din alamă, de calitate superioară. Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă.
Mobilitate
- Manerul integrat din partea din fata a dispozitivului permite incarcarea cu usurinta si transportul comod.
- Mânerul cu impingere poate fi retractat la atingerea unui buton.
- Funcționează atât în poziție verticală, cât și orizontală.
Cea mai mare flexibilitate posibilă.
- Curățare independentă la înaltă presiune, indiferent de sursele de alimentare externe
- Timpuri de configurare mai scurte, odată cu așezarea cablurilor de alimentare este șters.
- O lucrare complet independentă este posibilă și cu ajutorul unui furtun de aspirație pentru surse externe de apă.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Debit transportat (l/h)
|320 - 400
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|150 / 15
|Putere (kW)
|1,6
|Alimentare apa
|3/4″
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|36
|Capacitate. (Ah)
|7,5
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|2
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|30 (7,5 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
|58 / 81
|Curent de încărcare. (A)
|6
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Lungimea cablului de încărcare a bateriei. (m)
|1,2
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|26,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|31,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|380 x 370 x 930
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: 36 V / 7,5 Ah Battery Power+ baterie (2 buc.)
- Pistol de pulverizat: EASY!Force
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Lance de pulverizare: 840 mm
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de aspirație a apei
Echipament
- Încărcător.: 36 V Battery Power+ încărcător rapid (2 buc.)
- Presiune de decuplare
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățare independentă și mobilă la înaltă presiune, de exemplu pentru peisagistica, în amenajarea teritoriului sau în zona municipală
